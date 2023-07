Jharkhand: पुलिस और TSPC उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, बच निकला 15 लाख का इनामी आक्रमण गंझू

चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के अनगड़ा जंगल में झारखंड जगुआर और टीएसपीसी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। हालांकि दोनों ओर से किसी को कोई क्षति नहीं हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार कारतूस एवं अन्य सामान बरामद किया है। एसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि इनामी उग्रवादी आक्रमण गंझू कुंदा थाना क्षेत्र के अनगड़ा जंगल में सक्रिय है।

पुलिस और TSPC उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, बच निकला 15 लाख का इनामी आक्रमण गंझू

जागरण संवाददाता, चतरा: झारखंड के चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के अनगड़ा जंगल में झारखंड जगुआर और टीएसपीसी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। हालांकि, दोनों ओर से किसी को कोई क्षति नहीं हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, कारतूस एवं अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के रीजनल कमांडर एवं दुर्दांत उग्रवादी 15 लाख का इनामी आक्रमण गंझू उर्फ आक्रमण उर्फ रवींद्र गंझू के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है। इसके बाद सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें एक विदेशी पिस्टल (चेक गणराज्य निर्मित), 25 कारतूस, दो मैगजीन, तीन की-पैड मोबाइल और दैनिकी उपयोग का अन्य सामग्री बरामद हुए हैं। आक्रमण गंझू जंगल में सक्रिय एसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि 15 लाख का इनामी उग्रवादी आक्रमण गंझू दस्ते के साथ कुंदा थाना क्षेत्र के अनगड़ा जंगल में सक्रिय है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक छापेमारी के लिए जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर का संयुक्त अभियान दल गठित किया गया। गठित टीम शुक्रवार को जैसे ही अनगड़ा जंगल पहुंची, वैसे ही उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई के लिए मोर्चा संभाला और फायरिंग शुरू कर दी। एक से डेढ़ घंटे तक होती रही गोलीबारी दोनों ओर से एक से डेढ़ घंटे तक गोलीबारी होती रही। उसके बाद टीएसपीसी उग्रवादी अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए जंगलों का लाभ उठाकर नौ दो ग्यारह हो गए। जाते-जाते उग्रवादियों ने हथियार व कारतूस छोड़ गए। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंसावादी विचारधारा को छोड़कर आत्मसमर्पण करें। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा का लाभ लेकर मुख्य धारा में जुड़े अन्यथा कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए फरार नक्सलियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Yashodhan Sharma