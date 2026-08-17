चतरा में पुलिस वाहन पर फायरिंग का आरोपी उग्रवादी गिरफ्तार, दो जवान हुए थे बलिदान; 2024 से था फरार
चतरा में 7 फरवरी 2024 को पुलिस वाहन पर फायरिंग की घटना में शामिल टीएसपीसी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। इस हमले में दो पुलिसकर्मी बलिदान हो गए थे, और अन्य फरार उग्रवादियों की तलाश जारी है।
HighLights
7 फरवरी 2024 को पुलिस वाहन पर हमला हुआ था।
टीएसपीसी उग्रवादी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, चतरा। चतरा में सात फरवरी 2024 को सदर थाना क्षेत्र के बैरियों जंगली में पुलिस वाहन पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल टीएसपीसी के एक उग्रवादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी दो पुलिसकर्मियों को बलिदान करने वाली घटना में संलिप्त था। मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बताते चलें कि पोस्ता खेती विनष्टीकरण अभियान से लौट रही थी पुलिस टीम पर टीएसपीसी के उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
गोली लगने से आरक्षी/1053 सुकन राम और आरक्षी/285 सिकंदर सिंह बलिदान हो गए थे। जबकि आरक्षी/111 आकाश सिंह घायल हुए थे।
एसपी ने बताया कि घटना में टीएसपीसी कमांडर आक्रमण गंझू, शशिकांत गंझू, हरेंद्र गंझू, कुणाल उर्फ कुलदीप गंझू, जेठा उर्फ राजदेव गंझू, हरिवंश उर्फ हरवंश, लक्ष्मण गंझू, छोटू गंझू, सोहन गंझू, भुनेश्वर गंझू, सुरेश गंझू और जीवलाल भुइयां को नामजद किया गया था। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस घटना में शामिल अन्य उग्रवादियों की पहचान और उनकी गतिविधियों से जुड़े सुराग जुटा रही है। मामले में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई जारी है।
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