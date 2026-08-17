चतरा में पुलिस वाहन पर फायरिंग का आरोपी उग्रवादी गिरफ्तार, दो जवान हुए थे बलिदान; 2024 से था फरार

जागरण संवाददाता, चतरा। चतरा में सात फरवरी 2024 को सदर थाना क्षेत्र के बैरियों जंगली में पुलिस वाहन पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल टीएसपीसी के एक उग्रवादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी दो पुलिसकर्मियों को बलिदान करने वाली घटना में संलिप्त था। मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बताते चलें कि पोस्ता खेती विनष्टीकरण अभियान से लौट रही थी पुलिस टीम पर टीएसपीसी के उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी।