चतरा में बारिश के दौरान स्कूल पर गिरी बिजली, 13 साल के छात्र की मौत

संवाद सहयोगी, चतरा। सदर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डाढ़ा परिसर में शनिवार दोपहर हल्की बारिश के बीच हुए वज्रपात की घटना में सातवीं कक्षा के छात्र अनीश उरांव (13) की मौत हो गई।

वहीं, वज्रपात की चपेट में आने से एक अन्य छात्र भी झुलस गया। हालांकि, उसकी स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरातफरी मच गई।

छात्र की मौत से विद्यालय परिवार और ग्रामीणों में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार अनीश उरांव रांची जिले के होटवार स्थित बकैनटोली निवासी बीरबल उरांव का पुत्र था।

वह डाढ़ा गांव में अपनी नानी बिरसी देवी के घर रहकर पढ़ाई करता था। शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर में बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

बच्चे खेल गतिविधियों में शामिल थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच अचानक तेज वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में अनीश आ गया।

वज्रपात की चपेट में आने से अनीश गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही उसकी हालत बिगड़ गई। घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन, ग्रामीण और अन्य लोगों ने तत्काल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया।

वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अनीश को मृत घोषित कर दिया। हादसे में चपेट में आए दूसरे बच्चे की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस भी सदर अस्पताल पहुंची।