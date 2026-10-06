दर्द से कराहती रही गर्भवती, झारखंड के बुटकुइया गांव में नहीं आ सकी एंबुलेंस; 1 KM तक खाट पर ले गए परिजन

अरुण गुप्ता, कुंदा (चतरा)। सरकार की ओर से गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कुंदा प्रखंड की सिकीदाग पंचायत के बुटकुइया गांव की तस्वीर इन दावों की जमीनी हकीकत बयां करती है।

सोमवार को प्रसव पीड़ा से कराह रही हरिनाथ गंझू की 28 वर्षीया पत्नी रीता देवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। दो मुहायन नदी पर पुल नहीं होने के कारण रास्ता बाधित था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को खाट पर लिटाया और कंधे पर उठाकर पैदल मुख्य सड़क तक पहुंचाया। एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ी। इसके बाद महिला को वाहन की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुंदा पहुंचाया गया। वार्ड सदस्य अशोक यादव, ग्रामीण बृजेश यादव एवं रामू गंझू ने बताया कि दो मुहायन नदी पर पुल का निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में बुटकुइया समेत आसपास के गांवों के लोगों की परेशानी बढ़ जाती है।