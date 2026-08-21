चतरा के चांदनी होटल में पुलिस की छापामारी, 5 युवती समेत नौ हिरासत में; कुछ युवक फरार

जागरण संवाददाता, चतरा। चतरा के सर्किट हाउस के सामने स्थित चांदनी होटल में शुक्रवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सन्नी वर्धन के नेतृत्व में पुलिस ने छापामारी की। इस दौरान पुलिस ने पांच युवतियों और चार युवकों को हिरासत में लिया। वहीं, कुछ युवक मौके से फरार हो गए।

पुलिस के अनुसार, एसडीपीओ को होटल में अवैध गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने होटल में अचानक छापामारी की। कार्रवाई के दौरान होटल में मौजूद युवक-युवतियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। होटल से संबंधित आवश्यक कागजात की भी जांच की गई। इसके अलावा पुलिस ने होटल में लगे सीसी कैमरों का डीवीआर भी जब्त कर अपने साथ ले गई।