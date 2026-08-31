चतरा में पुल के नीचे मिला युवक का शव, चेहरे पर गंभीर चोट के निशान; जांच में जुटी पुलिस
चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में एक युवक का शव पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। ...और पढ़ें
HighLights
गढ़िया गांव में पुल के नीचे मिला युवक का शव।
मृतक विजय यादव के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान।
संवाद सूत्र, कान्हाचट्टी (चतरा)। चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में रविवार की रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार सुबह गांव के बाहर पुल के नीचे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गढ़िया गांव निवासी स्वर्गीय धनेश्वर यादव के 36 वर्षीय पुत्र विजय यादव के रूप में हुई है।
ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार सुबह कुछ लोगों की नजर पुल के नीचे पड़े शव पर पड़ी। इसके बाद घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही राजपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली।
मृतक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। इसे लेकर परिजनों ने पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वहीं, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि संभवत: पुल से गिरने के कारण युवक की मौत हुई होगी। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया।
थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस हत्या, दुर्घटना समेत सभी संभावित बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
घटना के बाद गढ़िया गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर मौत की गुत्थी जल्द सुलझाने की मांग की है।
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