चतरा में पुल के नीचे मिला युवक का शव, चेहरे पर गंभीर चोट के निशान; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, कान्हाचट्टी (चतरा)। चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में रविवार की रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार सुबह गांव के बाहर पुल के नीचे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गढ़िया गांव निवासी स्वर्गीय धनेश्वर यादव के 36 वर्षीय पुत्र विजय यादव के रूप में हुई है।

ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार सुबह कुछ लोगों की नजर पुल के नीचे पड़े शव पर पड़ी। इसके बाद घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही राजपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली।