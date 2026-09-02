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चतरा में मवेशी चराने नदी पार गया था राजकुमार, तेज बहाव में बहने की आशंका; 16 घंटे बाद मिला शव

By ZULQAR NAINEdited By: Mansi Kumari
Updated: Wed, 02 Sep 2026 11:10 AM (GMT+05:30)

मयूरहंड प्रखंड के करकरा गांव में 45 वर्षीय राजकुमार भुइयां का शव बुधवार सुबह करकरा नदी से बरामद किया गया। ...और पढ़ें

करकरा नदी में बहे 45 वर्षीय राजकुमार भुइयां।

करकरा नदी में बहे 45 वर्षीय राजकुमार भुइयां।

HighLights

  1. करकरा नदी में बहे 45 वर्षीय राजकुमार भुइयां।

  2. मंगलवार दोपहर से लापता, बुधवार सुबह मिला शव।

जागरण संवाददाता, मयूरहंड (चतरा)। मयूरहंड प्रखंड के हुसिया पंचायत अंतर्गत करकरा गांव निवासी 45 वर्षीय राजकुमार भुइयां, पिता स्व. डहकू भुइयां का शव बुधवार सुबह बरामद किया गया। वह मंगलवार की दोपहर करीब तीन बजे मवेशी चराने के लिए करकरा नदी पार गए थे। इसके बाद से वह लापता थे।

ग्रामीणों के अनुसार, नदी में पानी का तेज बहाव था और इसी दौरान राजकुमार के बह जाने की आशंका है। उनके लापता होने के बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। मंगलवार शाम तक राजकुमार के घर नहीं लौटने पर परिजन और ग्रामीण उन्हें खोजने में जुट गए।

खोजबीन के दौरान नदी किनारे राजकुमार की चप्पल, छाता और कुल्हाड़ी मिली। नदी के पास उनका सामान मिलने से परिजनों और ग्रामीणों को उनके नदी में बह जाने की आशंका हुई। इसके बाद नदी और आसपास के क्षेत्रों में उनकी तलाश शुरू की गई।

रात होने के बावजूद परिजन और ग्रामीण राजकुमार की खोज में जुटे रहे। करीब 16 घंटे तक चली तलाश के बाद बुधवार सुबह करीब छह बजे उनका शव बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं, करकरा गांव में मातम पसरा हुआ है।

ग्रामीणों ने बताया कि राजकुमार मवेशी चराने के लिए नदी पार गए थे। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में उनके बह जाने की आशंका है। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद गांव के लोग भी स्तब्ध हैं। 

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