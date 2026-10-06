झारखंड: चतरा में हाईवा ने तीन लोगों को रौंदा, एक की मौत; आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, चतरा। चतरा में सोमवार की रात बेलगाम हाईवा की चपेट में आने से घायल तीन लोगों में से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रंगवारा निवासी अरविंद सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल अरविंद सिंह को बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई।

हादसे में हफुआ निवासी रतन सिंह की पत्नी और डोंडा निवासी मुकेश सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों का इलाज चल रहा है। इधर अरविंद सिंह की मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हफुआ में सड़क जाम कर दिया।

सड़क जाम होने से आवागमन प्रभावित रहा। ग्रामीणों ने घटना के लिए जिम्मेदार हाईवा चालक के खिलाफ कार्रवाई करने तथा मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। अवैध खनन और कोयले की ढुलाई में मनमानी तरीके से वाहन दौड़ाते हैं। रफ्तार की वजह से पहले भी कई जान गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों के कारण क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस के पहुंचने के बाद ग्रामीणों को समझाने और सड़क जाम हटाने का प्रयास किया गया।