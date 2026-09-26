SIR को लेकर चतरा में बढ़ी प्रशासनिक हलचल, 7200 मतदाताओं को नोटिस; 5200 मामलों का हुआ निष्पादन

संवाद सहयोगी, गिद्धौर (चतरा)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर प्रखंड क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।एसआईआर के तहत प्रखंड क्षेत्र के करीब 7200 मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। इनमें अब तक लगभग 5200 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष मामलों के निष्पादन को लेकर प्रखंड प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।

निर्धारित तिथि तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।एसआईआर से संबंधित मामलों के निष्पादन को लेकर इन दिनों प्रखंड कार्यालय में मतदाताओं की लगातार भीड़ उमड़ रही है। नोटिस प्राप्त मतदाता आवश्यक कागजात और दस्तावेज लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं।

कार्यालय में उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद मामलों का निष्पादन किया जा रहा है।मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचल अधिकारी (सीओ), प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार कार्य में जुटे हुए हैं।