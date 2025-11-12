Chatra Crime News: साढ़े पांच किलोग्राम अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कार से कर रहे थे नशे का कारोबार

संवाद सहयोगी,चतरा। पुलिस ने पत्थलगडा थाना क्षेत्र के बंदरचुआ गांव में बुधवार को नशा के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने संतोषी माता मंदिर के रास्ते से गुजर रही एक कार से 5.472 किलोग्राम अफीम बरामद किया है।

मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिद्धौर थाना क्षेत्र के आमीन गांव निवासी मोहन दांगी का पुत्र विक्रम कुमार तथा सदर थाना क्षेत्र के उंटा मोड़ निवासी रवींद्र दांगी का पुत्र राजन कुमार के रूप में हुई है।

उनके पास से पुलिस ने दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। बुधवार को पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेसवार्ता कर मामले की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ तस्कर मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं।

सूचना के आलोक में सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल गठित किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संतोषी माता मंदिर के पास लेम्बोइया जाने वाली सड़क पर एक संदिग्ध कार जिसका नंबर जेएच-01एफएफ -5114 को रोका।

तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई। एसपी ने बताया कि बरामद अफीम और अन्य सामान को जब्त करते हुए पत्थलगड्डा थाना कांड संख्या 54/2025 दर्ज किया गया है। मामला धारा 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा 17(सी)/18(सी)/21(सी)/25/27/28/29 के तहत दर्ज किया गया है।