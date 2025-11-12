Language
    Chatra Crime News: साढ़े पांच किलोग्राम अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कार से कर रहे थे नशे का कारोबार

    By Julqar Nayan Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    चतरा में पुलिस ने साढ़े पांच किलोग्राम अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर कार से नशे का कारोबार कर रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली और अफीम बरामद की। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है, ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    चतरा पुलिस ने एक कार से 5.472 किलोग्राम अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

    संवाद सहयोगी,चतरा। पुलिस ने पत्थलगडा थाना क्षेत्र के बंदरचुआ गांव में बुधवार को नशा के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने संतोषी माता मंदिर के रास्ते से गुजर रही एक कार से 5.472 किलोग्राम अफीम बरामद किया है।

    मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिद्धौर थाना क्षेत्र के आमीन गांव निवासी मोहन दांगी का पुत्र विक्रम कुमार तथा सदर थाना क्षेत्र के उंटा मोड़ निवासी रवींद्र दांगी का पुत्र राजन कुमार के रूप में हुई है।

    उनके पास से पुलिस ने दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।  बुधवार को पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेसवार्ता कर मामले की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ तस्कर मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं।

    सूचना के आलोक में सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल गठित किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संतोषी माता मंदिर के पास लेम्बोइया जाने वाली सड़क पर एक संदिग्ध कार जिसका नंबर जेएच-01एफएफ -5114 को रोका।

    तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई। एसपी ने बताया कि बरामद अफीम और अन्य सामान को जब्त करते हुए पत्थलगड्डा थाना कांड संख्या 54/2025 दर्ज किया गया है। मामला धारा 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा 17(सी)/18(सी)/21(सी)/25/27/28/29 के तहत दर्ज किया गया है।

    गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। छापेमारी दल में एसडीपीओ के अलावा पत्थलगडा थाना प्रभारी राकेश कुमार, एएसआई विजय कुमार सहित पत्थलगड्डा थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।