मगध-अम्रपाली क्षेत्र में अवैध खनन व कोयला चोरी जारी, चतरा में CISF की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप; 50 टन जब्त

संवाद सूत्र, टंडवा (चतरा)। सीसीएल के मगध-अम्रपाली क्षेत्र में अवैध कोयला खनन एवं चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। सीआईएसएफ की टीम ने फुलबसिया साइडिंग के पीछे छापेमारी कर करीब 50 टन अवैध रूप से जमा कोयला बरामद किया।

भारी मात्रा में कोयला बरामद होने के बाद अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, सीआईएसएफ यूनिट मगध-अम्रपाली की टीम क्षेत्र में नियमित निरीक्षण एवं निगरानी अभियान चला रही थी। इसी क्रम में जवानों को फुलबसिया साइडिंग के पीछे संदिग्ध तरीके से बड़ी मात्रा में कोयला जमा किए जाने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। इस दौरान वहां करीब 50 टन कोयला जमा मिला।