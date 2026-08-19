बनारस-कोलकाता सिक्स लेन एक्सप्रेसवे: चतरा में सॉइल टेस्टिंग शुरू, जिले में बनेंगे दो जंक्शन, 2859 करोड़ होंगे खर्च
बनारस-कोलकाता सिक्स लेन एक्सप्रेसवे के लिए चतरा में सायल टेस्टिंग शुरू हो गई है। चतरा जिले में डाढ़ा और सिमरिया में दो जंक्शन बनेंगे, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
HighLights
बनारस-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए चतरा में सायल टेस्टिंग का कार्य शुरू।
चतरा जिले में डाढ़ा और सिमरिया में बनेंगे दो नए जंक्शन।
भारत माला परियोजना के तहत चतरा के 67 गांव होंगे प्रभावित।
जागरण संवाददाता, चतरा। बनारस-कोलकाता सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर चतरा में गतिविधियां तेज हो गई हैं। चतरा-इटखोरी मुख्य पथ पर स्थित तपेज के समीप एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर सायल टेस्टिंग का कार्य किया गया। परियोजना के धरातल पर उतरने की प्रक्रिया में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार भूमि अधिग्रहण और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के दोनों प्रमंडलों से स्टेज-वन मिलने के बाद निर्माण को लेकर प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
बनारस-कोलकाता सिक्स लेन परियोजना के तहत झारखंड में छह स्थानों पर जंक्शन बनाए जाने हैं। इनमें दो जंक्शन चतरा जिले में होंगे। डाढ़ा और सिमरिया को जंक्शन के लिए चिह्नित किया गया है। इसके अलावा हजारीबाग और रामगढ़ में एक-एक तथा बोकारो में दो जंक्शन प्रस्तावित हैं। जंक्शन बनने से इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
सदर प्रखंड के डाढ़ा गांव में एनएचएआइ का स्थायी कैंप कार्यालय स्थापित करने की योजना है। यहां कार्यालय के साथ होटल, रेस्टोरेंट, सुलभ शौचालय और एंबुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे डाढ़ा गांव को विकसित स्वरूप मिलने की संभावना है।
कैंप से झारखंड और बिहार क्षेत्र में परियोजना की निगरानी भी की जाएगी। भारत माला परियोजना के तहत चतरा जिले के 67 गांव एक्सप्रेसवे से प्रभावित होंगे। इनमें हंटरगंज के 28, चतरा के 18, पत्थलगड्डा के दो और सिमरिया के 19 गांव शामिल हैं।
चतरा में तीन पैकेज, 2859 करोड़ होंगे खर्च
झारखंड में परियोजना को छह पैकेज में बांटा गया है। पैकेज संख्या आठ, नौ और दस चतरा जिले में आते हैं। इन पर भूमि अधिग्रहण समेत निर्माण कार्य में करीब 2859 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हजारीबाग के पैकेज-11 पर 1256 करोड़, रामगढ़ के पैकेज-12 पर 718 करोड़ तथा बोकारो के पैकेज-13 पर करीब 1317 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई है।
84 किमी क्षेत्र से गुजरेगा एक्सप्रेसवे
चतरा जिले में परियोजना की लंबाई करीब 84 किलोमीटर होगी। बनारस-कोलकाता एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 620 किलोमीटर बताई गई है। यह उत्तर प्रदेश के बनारस से शुरू होकर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया होते हुए चतरा में प्रवेश करेगा। इसके बाद हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो से होकर पश्चिम बंगाल पहुंचेगा।
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