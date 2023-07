गांव में कमल महतो की बेटी की शादी थी तो घर की महिलाएं कन्या को लेकर जल सहन नेग संपन्न कराने के लिए गाजे-बाजे के साथ संथालडीह गांव से काली मंदिर जा रहे थे। मस्जिद के पास कई मुस्लिम युवकों ने उनका रास्ता रोक दिया। कहा कि जाना है तो बाजा बंद कर दूसरे रास्ते से जाओ। इस बात को लेकर दोनों समुदायों में विवाद छिड़ गया।

गुस्‍साए ग्रामीणों ने सड़क पर ईंटें रखकर किया चक्‍काजाम।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, पिंड्राजोरा (बोकारो)। पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के संथालडीह गांव में रविवार को शादी का विधि विधान संपन्न कराने को बाजा बजाकर मंदिर जा रहीं महिलाओं को मुस्लिम युवाओं ने रास्ते में रोक दिया। स्वजनों से हाथापाई भी की। इससे दो समुदायों में विवाद हो गया। विरोध में गांववालों ने रास्ता बंद कर दिया। मस्जिद के पास मुस्लिम युवकों ने रोका महिलाओं का रास्‍ता घटना की सूचना मिलते ही जवानों के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों संग बैठक कर विवाद को सुलझाया। कमल महतो की बेटी का विवाह था। उनके घर की महिलाएं कन्या को लेकर जल सहन नेग संपन्न कराने के लिए गाजे-बाजे के साथ संथालडीह गांव से काली मंदिर जा रहे थे। मस्जिद के पास कई मुस्लिम युवकों ने उनका रास्ता रोक दिया। कहा कि जाना है तो बाजा बंद कर दूसरे रास्ते से जाओ। अजान का वक्‍त था इसलिए गाजा बाजा कराया गया बंद विरोध करने पर उन लोगों ने बाजावाले व घर के पुरुषों संग हाथापाई की। विवाद बढ़ा तो ग्रामीण कमल महतो के पक्ष में पहुंच गए। सूचना पिंड्राजोरा थाना तक पहुंची। थाना प्रभारी दीपक कुमार साह घटनास्थल पर पहुंचे। स्थिति को देखकर अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया। मुस्लिम युवाओं के विरोध के कारण दूसरे रास्ते से महिलाओं को जाना पड़ा। विरोध कर रहे युवाओं का कहना था कि अजान का वक्त था इसलिए बाजा बंद करने को कहा था। गुस्‍साए ग्रामीणों ने सड़क पर ईंटें रखकर किया चक्‍काजाम इधर, शादी के विधि-विधान में खलल डालने से गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के मुख्य पथ को ईंटें रखकर बंद कर दिया। रास्ता खुलवाने और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए डीएसपी पूनम मिंज, सेक्टर 12 थाना प्रभारी दुलड़ चौड़े, चास थाना प्रभारी संतोष कुमार, चास मुफ्फसिल थाना प्रभारी नरेंद्र यादव, पिंड्राजोरा थाना प्रभारी दीपक कुमार साह, विधायक प्रतिनिधि माथुर मंडल, जेएमएम नेता किरण बाउरी ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुलहनामा पत्र पर हस्ताक्षर कराया।

Edited By: Arijita Sen