Ritika Tirkey: कौन हैं रितिका तिर्की? जो सरपट दौड़ा रहीं वंदे भारत एक्सप्रेस, बटोर रहीं सुर्खियां

Ritika Tirkey the First Female Loco Pilot to Operate Vande Bharat Express जानिए रितिका तिर्की की कहानी जो जमशेदपुर की रहने वाली हैं और टाटानगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली आदिवासी महिला लोको पायलट बनी हैं। रितिका ने सफलतापूर्वक टाटानगर से पटना तक ट्रेन चलाई और वापस लाई। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है और वह इसे पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं।

वंदे भारत ट्रेन चलती रितिका तिर्की‌। (फाइल फोटो)