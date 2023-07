Bokaro: BSL कर्मी ने फांसी लगाकर दी जान, पिता ने बताया सूदखोरों से परेशान था बेटा; मामला दर्ज

हरला थाना इलाके के सेक्टर आठ एबी रोड स्थित आवास संख्या 1540 निवासी BSL कर्मी सतीश कुमार ने सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सेक्टर चार थाने की पुलिस ने गुरुवार को मृतक के पिता मजदूर नेता स्वंयवर पासवान के बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत 2 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की प्राथमिकी दर्ज की है।

BSL कर्मी ने फांसी लगाकर दी जान, पिता ने बताया सूदखोरों से परेशान था बेटा; मामला दर्ज

