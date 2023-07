झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन दिवंंगत शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के सपनों को एक-एक कर पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी धर्मपत्‍नी बेबी देवी को राज्‍य सरकार के 11वें मंत्री के रूप में नियुक्‍त किया और अब नावाडीह में माॅडल डिग्री महाविद्यालय का 13 जुलाई को शिलान्‍यास करेंगे। साथ ही इस दौरान 50 बेड की प्री फैब्रीकेटेड अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे।

नावाडीह में कल हो रहा है मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन।

संसू, नावाडीह (बेरमो)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 13 जुलाई को नावाडीह में आगमन को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है। मंगलवार को विनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम नावाडीह में भव्य पंडाल व स्टेज निर्माण कार्य चल रहा है। बोकारो डीपीआरओ राहुल कुमार भारती, नावाडीह सीओ अशोक कुमार सिन्हा, बीडीओ संजय शांडिल्य स्टेडियम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि यहां स्टेज का निर्माण 56 फीट लंबाई व 24 फीट चौड़ाई तथा पंडाल की लंबाई 110 फीट व चौड़ाई 40 फीट है। महिलाओं व पुरुषों के बैठने के लिए अलग से बैरिकेडिंग की जाएगी। इसके अलावा वीआइपी के लिए अलग जगह बनाई जा रही है। माॅडल डिग्री महाविद्यालय का करेंगे शिलान्‍यास बता दें कि नावाडीह में माॅडल डिग्री महाविद्यालय निर्माण को दिवंगत शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने काफी प्रयास किए थे। उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके अधूरे सपने को पूरा करने करने की खातिर कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित किया, जिसका शिलान्यास 13 जुलाई को मुख्यमंत्री सोरेन एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बेबी देवी संयुक्त रूप से करेंगे। 50 बेड की प्री फैब्रीकेटेड अस्पताल का भी करेंगे उद्घाटन यह डिग्री महाविद्यालय का निर्माण 26 करोड़ रुपये की लागत से होने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा, नावाडीह प्रखंड के परसबनी पंचायत अंतर्गत कंचनपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन करोड़ चालीस लाख की राशि से बन रही 50 बेड की प्री फैब्रीकेटेड अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान होने वाली भीड़, यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने व सीएम काफिला में शामिल वाहनों को सुरक्षित रखने के अलावा अन्य कई बिंदुओं पर भी अधिकारियों को बातचीत करते देखा गया। 6 अप्रैल को हुआ था शिक्षा मंत्री का हुआ था निधन गौरतलब है कि झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का बीते 6 अप्रैल को निधन हो गया। उन्‍होंने चेन्‍नई में इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के बाद हेमंत सरकार ने उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाने का फैसला लिया। बीते तीन जुलाई को उन्‍होंने राज्‍य सरकार के 11वें मंत्री के रूप में शपथ ली।

