जागरण टीम, फुसरो/गोविंदपुर (बेरमो)। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली 14 साल की किशोरी से तीन किशोर छात्रों ने शनिवार की शाम दुष्कर्म किया। पीड़िता अपनी बहन के यहां रहती है। किशोरी जब घर में अकेली थी, तभी तीनों उसके घर में घुस गए थे। पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की। कमरे में घुसकर लड़कों ने बच्‍ची संग किया गलत काम बोकारो थर्मल थाने की पुलिस ने तीनों को उनके घर से पकड़कर महिला थाने की पुलिस के हवाले किया। बेरमो महिला थाना प्रभारी ज्योति कुमारी ने प्राथमिकी कर तीनों किशोरों को बाल सुधार गृह भेजा है। जानकारी पाकर चाइल्ड केयर के डा. शशिकांत सिंह भी थाना पहुंचे और पीड़िता से पूरे मामले की जानकारी ली। पीड़िता ने बताया कि वह घर पर अकेली थी। तभी तीनों कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद गलत काम किया। तभी उसकी बड़ी बहन आ गई। उसने शोर मचाया तो तीनों भाग निकले। 12 से 14 साल के बीच में है इन तीनों की उम्र पुलिस का कहना है कि किशोरी का मेडिकल कराया जाएगा। दूसरी ओर पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि वह एक निजी विद्यालय में दाई है। घटना के वक्त वह स्कूल गई थी। जब लौटी तो देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। आवाज लगाने पर भी दरवाजा नहीं खोला गया, तो उसने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। अंदर तीनों लड़के छोटी बहन से जोर जबरदस्ती कर रहे थे। उसके शोर मचाने पर तीनों ने दरवाजा खोला और भाग गए। तीनों की उम्र लगभग 14 वर्ष, 13 वर्ष व 12 वर्ष है। किशोरों ने बताया उन पर लगाया जा रहा झूठा आरोप वहीं आरोपितों का कहना है कि वे तीनों दोस्त हैं। किशोरी के घर के बाहर खेल रहे थे। तभी बारिश होने लगी। एक दोस्त के पास मोबाइल फोन था। वह भीग ना जाए, इसलिए पास में एक घर के कैंपस के शेड के नीचे खड़े हो गए। तभी एक महिला आई और चिल्लाने लगी, जिससे हम तीनों दोस्त डरकर भाग निकले। पीड़िता के मकान में हम घुसे ही नहीं, न ही किशोरी से कुछ गलत किया है।

