बोकारो इस्पात संयंत्र के मेन गेट स्थित CISF ड्यूटी पोस्ट में लगी आग, मची अफरा-तफरी
Bokaro Steel Plant के मेन गेट पर स्थित सीआईएसएफ अधिकारी के कार्यालय में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र के मेन गेट स्थित सीआइएसएफ अधिकारी के ड्यूटी पोस्ट कार्यालय में शनिवार को सुबह 10.30 बजे आग लग गई। इसके बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया हे।
घटना की तत्काल सूचना सीआइएसएफ फायर विंग को दी गई। इसके बाद फायर विंग के सदस्यों ने फायर फाइटिंग कर आग को काबू कर लिया। आगजनी का कारण शॉट सर्किट बताया जा रहा है।
हादसे के बाद बीएसएल के डीएनडब्लू विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुट गई। जिस समय आगजनी की घटना हुई उस समय सीआइएसएफ के अधिकारी अपने ड्यूटी पोस्ट कार्यालय में तैनात थे, अचानक बिजली के तार से उठे धुएं तथा आग के बाद वे कार्यालय कक्ष से बाहर निकल गए।
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मेन गेट की सुरक्षा में तैनात सीआइएसएफ के जवानों ने कार्यालय कक्ष में रखे विभागीय दस्तावेज तथा अन्य उपकरण को सुरक्षित बाहर निकाला।
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बावजूद इसके कुछ सामग्री आग की चपेट में आंशिक रूप से आ गई। गनीमत यह रही ही घटना स्थल से सीआइएसएफ फायर विंग का मुख्य स्टेशन महज दस मीटर की दूरी पर है, इसलिए फायर विंग के जवान बगैर देर किये तुरंत आग पर काबू पा लिए।