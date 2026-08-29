बोकारो इस्पात संयंत्र के मेन गेट स्थित CISF ड्यूटी पोस्ट में लगी आग, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र के मेन गेट स्थित सीआइएसएफ अधिकारी के ड्यूटी पोस्ट कार्यालय में शनिवार को सुबह 10.30 बजे आग लग गई। इसके बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया हे।

घटना की तत्काल सूचना सीआइएसएफ फायर विंग को दी गई। इसके बाद फायर विंग के सदस्यों ने फायर फाइटिंग कर आग को काबू कर लिया। आगजनी का कारण शॉट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे के बाद बीएसएल के डीएनडब्लू विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुट गई। जिस समय आगजनी की घटना हुई उस समय सीआइएसएफ के अधिकारी अपने ड्यूटी पोस्ट कार्यालय में तैनात थे, अचानक बिजली के तार से उठे धुएं तथा आग के बाद वे कार्यालय कक्ष से बाहर निकल गए।