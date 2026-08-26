सेल अफसरों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर लगेगी रोक! नई दिल्ली में सीएमडी के साथ सेफी की अहम बैठक

जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL SEFI Meeting : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) अधिकारियों को दी जाने वाली अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित अन्य मामले को लेकर आगामी 1 व 2 सितंबर को नई दिल्ली में सेल प्रबंधन व सेफी के बीच एक अहम बैठक होगी।

बैठक का नेतृत्व सेल के सीएमडी डा. अशोक कुमार पंडा करेंगे, जहां प्रबंधन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सेफी की ओर से स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष नरेंन्द्र कुमार बंछोर, महासचिव संजय आर्या, उपाध्यक्ष अजय कुमार पाण्डेय आदि शामिल होंगे।