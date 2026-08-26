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सेल अफसरों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर लगेगी रोक! नई दिल्ली में सीएमडी के साथ सेफी की अहम बैठक

By Hari Shankar Pandey Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Wed, 26 Aug 2026 05:28 PM (IST)

SAIL Compulsory Retiremen: सेल प्रबंधन और सेफी के बीच 1 व 2 सितंबर को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति और उच्च पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड। (प्रतीकात्मक फोटो)

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड। (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL SEFI Meeting : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) अधिकारियों को दी जाने वाली अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित अन्य मामले को लेकर आगामी 1 व 2 सितंबर को नई दिल्ली में सेल प्रबंधन व सेफी के बीच एक अहम बैठक होगी।

बैठक का नेतृत्व सेल के सीएमडी डा. अशोक कुमार पंडा करेंगे, जहां प्रबंधन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सेफी की ओर से स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष नरेंन्द्र कुमार बंछोर, महासचिव संजय आर्या, उपाध्यक्ष अजय कुमार पाण्डेय आदि शामिल होंगे।

इस दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र तथा इसके अधीन संचालित माइंस, कोलियरी राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि इकाई में कार्यरत अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के मसले पर सेल प्रबंधन के साथ इस्पात मंत्रालय से पुन: विचार करने पर चर्चा किया जाएगा। जिससे अधिकारियों की सेवा पुन: बहाल हो सकें।

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इसके अलावा सेल के अलग अलग इकाई में भविष्य निधि संगठन के साथ उच्च पेंशन को लेकर हो रही समस्या के समाधान पर भी प्रबंधन से विस्तार पूर्वक बात होगी।

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सेल में सीजीएम से ईडी का पदोन्नति आदेश जारी करने, अधिकारियों के कल्याण, आवास आवंटन, चिकित्सा सुविधा और कार्य स्थल पर वर्क लाइफ बैलेंस में सुधार, नेशनल पेंशन सिस्टम के राशि स्थानांतरण में हो रही देरी में सुधार, आरआइएनएल व एनएमडीसी कंपनी का सेल में विलय आदि मांगों पर दोनों पक्ष के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा।

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