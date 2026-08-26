सेल अफसरों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर लगेगी रोक! नई दिल्ली में सीएमडी के साथ सेफी की अहम बैठक
SAIL Compulsory Retiremen: सेल प्रबंधन और सेफी के बीच 1 व 2 सितंबर को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति और उच्च पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL SEFI Meeting : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) अधिकारियों को दी जाने वाली अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित अन्य मामले को लेकर आगामी 1 व 2 सितंबर को नई दिल्ली में सेल प्रबंधन व सेफी के बीच एक अहम बैठक होगी।
बैठक का नेतृत्व सेल के सीएमडी डा. अशोक कुमार पंडा करेंगे, जहां प्रबंधन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सेफी की ओर से स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष नरेंन्द्र कुमार बंछोर, महासचिव संजय आर्या, उपाध्यक्ष अजय कुमार पाण्डेय आदि शामिल होंगे।
इस दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र तथा इसके अधीन संचालित माइंस, कोलियरी राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि इकाई में कार्यरत अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के मसले पर सेल प्रबंधन के साथ इस्पात मंत्रालय से पुन: विचार करने पर चर्चा किया जाएगा। जिससे अधिकारियों की सेवा पुन: बहाल हो सकें।
यह भी पढ़ें- SAIL में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं, चासनाला GM के बाद टाउनशिप के DGM पर भी गिरी गाज
इसके अलावा सेल के अलग अलग इकाई में भविष्य निधि संगठन के साथ उच्च पेंशन को लेकर हो रही समस्या के समाधान पर भी प्रबंधन से विस्तार पूर्वक बात होगी।
यह भी पढ़ें- BSL कर्मियों के बच्चों के लिए खुशखबरी, SAIL देगा छात्रवृत्ति; 2026-27 सत्र के लिए 16 छात्रों का होगा चयन
सेल में सीजीएम से ईडी का पदोन्नति आदेश जारी करने, अधिकारियों के कल्याण, आवास आवंटन, चिकित्सा सुविधा और कार्य स्थल पर वर्क लाइफ बैलेंस में सुधार, नेशनल पेंशन सिस्टम के राशि स्थानांतरण में हो रही देरी में सुधार, आरआइएनएल व एनएमडीसी कंपनी का सेल में विलय आदि मांगों पर दोनों पक्ष के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा।
यह भी पढ़ें- SAIL में समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश से अधिकारियों में खलबली, चासनाला वाशरी के GM व DGM को थमाया पत्र