SAIL को पहली छमाही में बंपर मुनाफा: बोकारो प्लांट सबसे आगे, कमाए 1500 करोड़

जागरण संंवाददाता, बोकारो। महाप्रबंधक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक) में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा हुआ है।

इस शानदार प्रदर्शन में सबसे बड़ी भागीदारी बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) की रही है, जिसने इस अवधि में उत्पादों की आपूर्ति और खपत के जरिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

इस वित्तीय परिणाम की औपचारिक घोषणा मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित सेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता सेल के सीएमडी डॉ. अशोक कुमार पांडा करेंगे, जिसमें बीएसएल, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारियों के साथ-साथ सभी कार्यवाहक और स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहेंगे।

विभिन्न इकाइयों का संभावित मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में विभिन्न इकाइयों के निम्नलिखित लाभ की संभावना है। बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL): ₹1,500 करोड़

राउरकेला इस्पात संयंत्र: ₹1,200 करोड़

भिलाई इस्पात संयंत्र: ₹1,000 करोड़

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र: ₹300 करोड़

इस्को बर्नपुर: ₹200 करोड़ कोयला कीमतों में वृद्धि और मैनपावर संकट से बढ़ी चुनौती महारत्न कंपनी सेल का बाजार वर्तमान में बूम पर है और कंपनी का एनएसआर बढ़कर 60 हजार तक पहुंच गया है। हालांकि, कोयले की कीमतों में भारी वृद्धि (लगभग 25,000 रुपये प्रति टन) का असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा है।



इसके अलावा, बीएसएल सहित सेल की विभिन्न इकाइयों में ठेका श्रमिकों की छंटनी के कारण मैनपावर का गंभीर संकट गहराने लगा है। परिणामस्वरूप, आए दिन विभिन्न इकाइयों में 'ब्रेकडाउन' की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्थिति यह है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मांग होने के बावजूद, उत्पादन की रफ्तार धीमी पड़ गई है।