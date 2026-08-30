Coal India पर जुर्माने से सकते में SAIL, बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति के लिए इस्पात मंत्रालय से लगाई गुहार
SAIL Board Directors में सदस्यों की भारी कमी है, जिससे महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए इस्पात मंत्रालय पर निर्भरता बढ़ गई ...और पढ़ें
HighLights
सेल बोर्ड में 18 में से केवल 10 सदस्य कार्यरत।
सेबी नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का खतरा मंडराया।
इस्पात मंत्रालय से सदस्यों की नियुक्ति में तेजी लाने का आग्रह।
जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) निदेशक मंडल में सदस्यों का संकट पूरी तरह से गहरा गया है। बोर्ड आफ डायरेक्टर के सृजित कुल 18 पद में वर्तमान समय में यहां मात्र 10 सदस्य ही अपनी सेवा दे रहे हैं। इससे कंपनी प्रबंधन को अपने महत्वपूर्ण निर्णय के लिए इस्पात मंत्रालय पर निर्भरता बढ़ गई है।
वहीं, सेल निदेशक मंडल में सेबी के लिस्टिंग नियमों का अनुपालन नही होने Bombay Stock Exchange (BSE) बांबे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) तथा National Stock Exchange (NSE) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी पर 25.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।
कोल इंडिया प्रबंधन पर सेबी के नियमों के तहत निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं होने पर यह फैसला लिया गया है। इसके बाद सेल मुख्यालय बोर्ड आफ डायरेक्टर में स्वतंत्र निदेशक तथा भारत सरकार की ओर से नामित सदस्यों के चयन को लेकर रेस है।
इस्पात मंत्रालय से पहल करने का अनुरोध
सेल प्रबंधन अपने निदेशक मंडल में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर इस्पात मंत्रालय से शीघ्र पहल करने का अनुरोध किया है। ऐसा इसलिए की सेल बोर्ड में किसी भी नए स्वतंत्र निदेशक या भारत सरकार की ओर से नामित सदस्य की नियुक्ति कंपनी प्रबंधन के अधिकार से बाहर है।
नए सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। चूंकि महारत्न कंपनी सेल भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली कंपनी है, इसलिए नए सदस्यों के चयन के लिए इस्पात मंत्रालय ही पहल कर सकता है।
स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों की भरपाई पर जोर
सेल बोर्ड आफ डायरेक्टर में वर्तमान समय में कुल 10 सदस्य कार्यरत है। इनमें कार्यवाहक निदेशक के 9 सदस्य में 8, स्वतंत्र निदेशक के 7 सदस्य में 1 तथा भारत सरकार की ओर से नामित 2 सदस्य में 1 अधिकारी सेवारत हैं। इसमें भी भारत सरकार की ओर से नामित एक सदस्य के पद पर कार्यरत भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी अभिजीत नरेंद्र का कार्यकाल तीन माह में समाप्त होने वाला है।
इसके बाद सेल बोर्ड में सदस्यों की संख्या घटकर 10 से 9 हो जाएगी। यह सेल मुख्यालय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए कंपनी प्रबंधन सबसे पहले स्वतंत्र निदेशक के रिक्त 7 पद में कम से कम 5 नए अधिकारी के चयन पर ज्यादा फोकस दे रहा है।
इसमें भी सेबी के नियम के अनुसार एक महिला अधिकारी का चयन इस पद पर किया जाना आवश्यक है। वहं, भारत सरकार की ओर से नामित नए सदस्य के नियुक्ति के लिए भी लगातार इस्पात मंत्रालय से आग्रह किया जा रहा है।
सेल बोर्ड के वर्तमान सदस्यों की सूची
महारत्न कंपनी सेल बोर्ड आफ डायरेक्टर में अध्यक्ष के पद पर कंपनी के सीएमडी डा. अशोक कुमार पंडा के अलावा कार्यवाहक निदेशक के पद पर कंपनी के निदेशक कार्मिक केके सिंह, निदेशक माइनिंग मनीष राज गुप्ता, निदेशक वाणिज्यिक टीएस नटराजन, राउरकेला के निदेशक प्रभारी आलोक वर्मा, भिलाई के निदेशक प्रभारी चितरंजन महापात्रा, दुर्गापुर के निदेशक प्रभारी सुरजीत मिश्रा तथा बोकारो के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन बतौर सदस्य कार्यरत है।
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वहीं स्वतंत्र निदेशक के एक मात्र पद पर प्रणव राय तथा भारत सरकार की ओर नामित सदस्य के पद पर अभिजीत नरेंद्र अपनी सेवा दे रहे हैं।
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