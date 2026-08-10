SAIL को मिलेगा नया वित्त निदेशक, 12 उम्मीदवार रेस में

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)में निदेशक वित्त एवं लेखा के पद पर नए अधिकारी के नाम की घोषणा सोमवार को कर दी जाएगी। इस पद के लिए बीएसएल एसआरयू इकाई के सीजीएम फाइनेंस प्रजेश चंद्र मिश्र सहित कुल 12 अधिकारी रेस में है।

इनमें सेल कारपोरेट आफिस के ईडी अरुप मुखर्जी व गेल इंडिया कंपनी के ईडी पंकज भूटानी की दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। निदेशक वित्त एवं लेखा पद के लिए उम्मीदवारों का आनलाइन साक्षात्कार सोमवार 10 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुआ।

परिणाम की घोषणा आज ही कर दी जाएगी। सेल के नव नियुक्त डायरेक्टर फाइनेंस का कार्यकाल कंपनी में 9 मई 2026 से पांच साल के लिए प्रभावी होगा। बता दे की सेल में निदेशक वित्त एवं लेखा का अतिरिक्त प्रभार वर्तमान समय में कंपनी के सीएमडी सह चेयरमैन डा. अशोक कुमार पंडा के पास है।

सोमवार को लोक उद्यम चयन समिति इस पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के बाद इसमें सफल अधिकारी के नाम को अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट कमेटी के पास भेज देगी। इसके बाद जैसे ही कमेटी कमेटी नव चयनित निदेशक वित्त के नाम पर अपनी मंजूरी दे देगी, सेल के सीएमडी डा. अशोक कुमार पंडा को सेल के निदेशक वित्त एवं लेखा पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

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