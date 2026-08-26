SAIL के रिटायर अधिकारियों को पीआरपी का तोहफा, रक्षाबंधन से पहले खाते में आएगी 15 हजार से 3 लाख तक की राशि

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र के रिटायर अधिकारियों को परफारमेंस रिलेटेड पे यानी की पीआरपी का तोहफा देने जा रहा है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय होगी।

PRP का भुगतान पूर्व अधिकारियों के बैंक खाता में 28 अगस्त रक्षा बंधन तक कर दिया जाएगा। इससे बीएसएल के सेवानिवृत हुए लगभग 250 अधिकारी लाभान्वित होंगे।

पीआरपी का लाभ सिर्फ ऐसे पूर्व अफसरों को दिया जाएगा, जो की 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी की सेवा से सेवानिवृत हुए है। रकम भुगतान से पूर्व सेल प्रबंधन इन अधिकारियों के बैंक खाता सहित अन्य सभी विभागीय दस्तावेजों का सत्यापन कार्य पूरी ली है।