SAIL के रिटायर अधिकारियों को पीआरपी का तोहफा, रक्षाबंधन से पहले खाते में आएगी 15 हजार से 3 लाख तक की राशि
SAIL प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त अधिकारियों को रक्षा बंधन से पहले परफॉरमेंस रिलेटेड पे (PRP) का भुगतान करेगा।
HighLights
रक्षा बंधन से पूर्व बैंक खाते में होगा रकम भुगतान।
बीएसएल के लगभग 250 पूर्व अधिकारी होंगे लाभान्वित।
न्यूनतम 15 हजार से अधिकतम 3 लाख रुपये मिलेंगे।
जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र के रिटायर अधिकारियों को परफारमेंस रिलेटेड पे यानी की पीआरपी का तोहफा देने जा रहा है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय होगी।
PRP का भुगतान पूर्व अधिकारियों के बैंक खाता में 28 अगस्त रक्षा बंधन तक कर दिया जाएगा। इससे बीएसएल के सेवानिवृत हुए लगभग 250 अधिकारी लाभान्वित होंगे।
पीआरपी का लाभ सिर्फ ऐसे पूर्व अफसरों को दिया जाएगा, जो की 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी की सेवा से सेवानिवृत हुए है। रकम भुगतान से पूर्व सेल प्रबंधन इन अधिकारियों के बैंक खाता सहित अन्य सभी विभागीय दस्तावेजों का सत्यापन कार्य पूरी ली है।
इनमें ऐसे अधिकारी जिनकी इस अवधि के दौरान किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो, उनके आश्रित पति-पत्नी या बच्चों के बैंक खाता में पीआरपी का भुगतान किया जाएगा।
पीआरपी मद में पूर्व अधिकारियों को न्यूनतम 15 हजार रुपये से लेकर अधिकतम तीन लाख रुपये की राशि दी जाएगी। जो की उनके अलग अलग ग्रेड के आधार पर तय किया गया है।
इसमें बीएसएल के पूर्व अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन राजन प्रसाद तथा पूर्व अधिशासी निदेशक वित्त एवं लेखा भी शामिल है।
सेल के अन्य इकाई में भुगतान की प्रक्रिया शुरू
महारत्न कंपनी सेल में सेवारत अधिकारियों को 1 अगस्त 2026 को उनके वेतनमान के साथ पीआरपी का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद कंपनी के सेवानिवृत अधिकारियों को रकम भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
यह भी पढ़ें- सेल बोनस फॉर्मूला पर दिल्ली कैट में अहम सुनवाई, कर्मचारियों को न्याय की उम्मीद
जहां बीएसएल के अलावा, राउरकेला, दुर्गापुर, इस्को बर्नपुर, भिलाई, सलेम, भद्रावती आदि तमाम इकाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच अपनी सेवा देने वाले पूर्व अधिकारियों को पीआरपी दिया जा रहा है। इससे पूरे सेल में लगभग डे़ढ हजार सेवानिवृत अधिकारी लाभान्वित होंगे।
यह भी पढ़ें- सेल अफसरों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर लगेगी रोक! नई दिल्ली में सीएमडी के साथ सेफी की अहम बैठक
वहीं, ऐसे सेवानिवृत अधिकारी जिनके बैंक खाता या अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तकनीकी कारणों से नही हो सका है, उन्हें उनके संबंधित इकाई के कार्मिक विभाग के अधिकारी संपर्क कर कागजी प्रक्रिया की जांच के बाद पीआरपी भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।
यह भी पढ़ें- BSL कर्मियों के बच्चों के लिए खुशखबरी, SAIL देगा छात्रवृत्ति; 2026-27 सत्र के लिए 16 छात्रों का होगा चयन