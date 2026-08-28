बीएसएल के सेवानिवृत्त अधिकारियों को मिला पीआरपी, रक्षा बंधन पर दोगुनी हुईं खुशियां,

जागरण संवाददाता, बोकारो। Bokaro Steel Plant के सेवानिवृत अधिकारियों के बैंक खाते में गुरुवार को परफारमेंस रिलेटेड पे यानी की पीआरपी की राशि भेज दी गई। इससे रक्षा बंधन पर उनके त्योहार की खुशी और दोगुनी हो गई।

पीआरपी मद में पूर्व अधिकारियों को करोड़ो रुपये मिलने के बाद बोकारो का बाजार भी गुलजार हो गया है। पीआरपी की यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व अधिकारियों को अदा की गई है। जो की इस अवधि में बोकारो इस्पात संयंत्र में सेवा देने के बाद रिटायर हो चुके है।

इनमें बीएसएल के अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कंपनी के पूर्व चिकित्सक तथा झारखंड ग्रुप आफ माइंस के रिटायर अधिकारी भी है। सेल प्रबंधन की ओर से बीएसएल के पूर्व निदेशक प्रभारी बीके तिवारी, पूर्व अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन राजन प्रसाद तथा पूर्व अधिशासी निदेशक वित्त एवं लेखा को भी पीआरपी का भुगतान किया गया है।