सेल बोनस फॉर्मूला पर दिल्ली कैट में अहम सुनवाई, कर्मचारियों को न्याय की उम्मीद
सेलकर्मियों के बोनस फॉर्मूला पर 15 सितंबर को दिल्ली कैट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई असंवैधानिक बोनस फॉर्मूला के खिलाफ दायर याचिका पर होगी, जिसके बाद प्रबंधन बोनस बैठक की रूपरेखा तय करेगा।
HighLights
सेल बोनस फॉर्मूला पर 15 सितंबर को दिल्ली कैट में सुनवाई।
असंवैधानिक बोनस फॉर्मूला के खिलाफ राउरकेला संघ ने याचिका दायर की।
कोर्ट के फैसले के बाद ही बोनस बैठक की रूपरेखा तय होगी।
जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेलकर्मियों के बोनस फार्मूला को लेकर 15 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट में सुनवाई होगी। इस दौरान असंवैधानिक बोनस फार्मूला पर याचिका दायर करने वाले राउरकेला अनाधिशासी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि के साथ सेल प्रबंधन के अधिकारी व उनके अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
जहां कोर्ट के निर्णय के बाद सेल प्रबंधन इस साल होने वाली बोनस की मीटिंग पर आगे की रुपरेखा तैयार करेगी। इसके बाद यह साफ हो गया है की सेलकर्मियों के बोनस मसौदे पर इस साल 15 सितंबर के बाद ही एनजेसीएस कोर ग्रुप की बैठक होगी, जहां बैठक में एनजेसीएस संगठन में शामिल इंटक, एटक, सीटू, बीएमएस व एचएमएस के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
हालांकि इस साल भी एनजेसीएस नेताओं के पास सम्मानजनक बोनस की राशि लेने का प्रस्ताव प्रबंधन के पास देने के लिए नही होगा। इसका कारण यह है की एनजेसीएस के नेता तथा सेल प्रबंधन के बीच साल 2022 से पांच साल के लिए बोनस फार्मूला पर एकरारनामा हो चुका है।
जिससे बोनस भुगतान की गेंद प्रबंधन के पाले में चली गई है। यदि 15 सितंबर को दिल्ली कैट में सुनवाई के दौरान सेल प्रबंधन पर कोर्ट बोनस के लिए कोई स्पष्ट नियमावली जारी करने का निर्देश देती है तो मामला प्रबंधन के हाथों से निकलकर कर्मचारियों के पक्ष में चला जाएगा।
बता दें की सेलकर्मियों के बोनस मसौदे पर विगत तीन साल से कंपनी प्रबंधन एक तरफा फैसला लेते हुए कर्मचारियों के बैंक खाते में राशि की भुगतान मनमाने तरीके से करती आ रही है। इसी वजह से गैर एनजेसीएस संगठन की यूनियन न्यायालय की शरण में चली गई।
सेलकर्मियों के बोनस मसौदे पर 15 सितंबर को नई दिल्ली कैट में सुनवाई होगी। जहां सेल में असंवैधानिक रूप से चल रहे वर्तमान बोनस फार्मूला को भंग कर कर्मियों को सम्मानजनक बोनस की राशि देने पर निर्णय हो सकेगा। हमारा पक्ष प्रबंधन के पक्ष से ज्यादा मजबूत है, इसलिए जीत हमारी ही होगी।