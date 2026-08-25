सेल बोनस फॉर्मूला पर दिल्ली कैट में अहम सुनवाई, कर्मचारियों को न्याय की उम्मीद

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेलकर्मियों के बोनस फार्मूला को लेकर 15 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट में सुनवाई होगी। इस दौरान असंवैधानिक बोनस फार्मूला पर याचिका दायर करने वाले राउरकेला अनाधिशासी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि के साथ सेल प्रबंधन के अधिकारी व उनके अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

जहां कोर्ट के निर्णय के बाद सेल प्रबंधन इस साल होने वाली बोनस की मीटिंग पर आगे की रुपरेखा तैयार करेगी। इसके बाद यह साफ हो गया है की सेलकर्मियों के बोनस मसौदे पर इस साल 15 सितंबर के बाद ही एनजेसीएस कोर ग्रुप की बैठक होगी, जहां बैठक में एनजेसीएस संगठन में शामिल इंटक, एटक, सीटू, बीएमएस व एचएमएस के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।

हालांकि इस साल भी एनजेसीएस नेताओं के पास सम्मानजनक बोनस की राशि लेने का प्रस्ताव प्रबंधन के पास देने के लिए नही होगा। इसका कारण यह है की एनजेसीएस के नेता तथा सेल प्रबंधन के बीच साल 2022 से पांच साल के लिए बोनस फार्मूला पर एकरारनामा हो चुका है।

जिससे बोनस भुगतान की गेंद प्रबंधन के पाले में चली गई है। यदि 15 सितंबर को दिल्ली कैट में सुनवाई के दौरान सेल प्रबंधन पर कोर्ट बोनस के लिए कोई स्पष्ट नियमावली जारी करने का निर्देश देती है तो मामला प्रबंधन के हाथों से निकलकर कर्मचारियों के पक्ष में चला जाएगा।