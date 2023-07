Jharkhand: बोकारो-रामगढ़ हाईवे पर सड़क हादसा, गिट्टी लदे ट्रक से टकराकर ऑटो चालक की मौत; लगा जाम

Jharkhand News बोकारो-रामगढ़ हाईवे पर गिट्टी लदे ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ऑटो चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चालक की मृत्यु हो जाने के बाद लोगों ने बारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग की। इसकी वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई।

Jharkhand: बोकारो-रामगढ़ हाईवे पर सड़क हादसा, गिट्टी लदे ट्रक से टकराकर ऑटो चालक की मौत

Your browser does not support the audio element.