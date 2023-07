Bokaro News: घर में पड़ी थी पत्नी की लाश, पति दूसरी महिलाओं को बना रहा था निशाना; दोस्त की पत्नी को मारा चाकू

पत्नी की हत्या कर महिलाओं को चाकू मारनेवाला सनकी अजय रविदास गिरफ्तार हो गया है।सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर वायरल होने के बाद राजाबेड़ा के समीप ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उससे पत्नी की हत्या करने का कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है। दो महिलाओं को चाकू मारने को लेकर भी पूछताछ हो रही है।

पत्नी की हत्या के बाद महिलाओं को चाकू मारने वाला सनकी गिरफ्तार। जागरण

जागरण संवाददाता, बोकारो। पत्नी की हत्या कर दूसरी महिलाओं को चाकू मारनेवाला सनकी अजय रविदास गिरफ्तार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर वायरल होने के बाद राजाबेड़ा के समीप ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उससे पत्नी की हत्या करने का कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है। दो महिलाओं को चाकू मारने को लेकर भी पूछताछ हो रही है। चंद्रपुरा थाना प्रभारी कार्तिक महतो ने बताया कि अजय की दिमागी हालत ठीक प्रतीत हो रही है। उस पर हमने अपने स्तर से दस हजार का इनाम रख दिया था। गिरफ्तारी में मदद करनेवालों को यह राशि देंगे। बताया गया कि गोमिया के होसिर सबदीटांड़ में रहने वाले किन्नू रविदास के पुत्र अजय रविदास ने सबसे पहले सोमवार को चंद्रपुरा स्थित डीवीसी कालोनी के पश्चिम पल्ली स्थित अपने घर में पत्नी की हत्या की। मंगलवार को घर में ताला बंद कर पैतृक घर होसिर सबदीटांड़ चला गया। दोस्त की पत्नी पर चाकू से किया हमला वहां पुराने मित्र पवन रविदास के पास गया। दोनों बजार साथ गए। पांच जुलाई को वह पवन के स्वांग स्थित घर पहुंचा। पवन घर में नहीं था। तब उसकी पत्नी गुड़िया देवी पर चाकू से हमला कर दिया और भाग गया। एक और महिला को किया लहूलुहान शुक्रवार को भी उसने एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। सुबह छह बजे चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पश्चिम पल्ली के जयदेव मिश्रा की पत्नी शोभा घर में काम कर रही थीं। तभी अजय पहुंचा और उन पर चाकू से कई वार किए। वह शोर मचाते हुए बाहर निकलीं और सड़क पर गिर गईं। उनको डीवीसी अस्पताल ले जाया गया। वहां से बीजीएच भेजा गया। घर से आ रही थी दुर्गंध पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। छानबीन के दौरान उसके घर पहुंची तो वहां से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई, तो दंग रह गई। वहां अजय रविदास की पत्वी गुड़िया का शव मिला। उस पर भी चाकू के प्रहार के निशान थे। इधर, सीसीटीवी फुटेज में लोगों ने अजय को भागते देखा। बाद में उसे पकड़ लिया गया।

Edited By: Aditi Choudhary