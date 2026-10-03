JSSC-CGL परीक्षा घोटाला: CID ने दुगदा से रितेश सिंह को उठाया, अब तक 37 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। JSSC-CGL Scam: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक एवं अनियमितता के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की विशेष जांच टीम ने एक दुगदा निवासी रितेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है।

रितेश कुमार की गिरफ्तारी गुरुवार को हुई। इनकी गिरफ्तारी के बाद मामले में अब तक 37 आरोपितों को जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार रितेश कुमार सिंह दुगदा कोल वाशरी के सेवानिवृत्त कर्मी योगेंद्र सिंह का पुत्र बताया जाता है। उसका आवास दुगदा की जी-टाइप आवासीय कॉलोनी में है। योगेंद्र सिंह करीब दस वर्ष पूर्व दुगदा कोल वाशरी से सेवानिवृत्त हुए हैं। रितेश मूल रूप से बिहार के भोजपुर का रहने वाला बताया जाता है और लंबे समय से दुगदा में रह रहा था। जांच से जुड़ी जानकारी के अनुसार, अपराध अनुसंधान विभाग ने रितेश को पूछताछ के लिए रांची बुलाया था।

पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, रितेश पर 30 से अधिक अभ्यर्थियों को बोकारो और आसपास के क्षेत्रों में ले जाकर परीक्षा से पहले प्रश्न-उत्तर रटवाने का आरोप है।