झारखंड पर मंडरा रहा बिजली आपूर्ति का खतरा! DVC बोकारो थर्मल की 500 MW यूनिट बंद

जागरण, संवाददाता,बेरमो। डीवीसी बोकारो थर्मल स्थित 500 मेगावाट क्षमता वाली ए यूनिट को मंगलवार देर रात 1 बजकर 35 मिनट पर बंद कर दिया गया। प्लांट बंद करने का निर्णय मंगलवार को लिया गया। अभियंताओं ने बताया कि नूरीनगर स्थित दोनों ऐश पौंड पूरी तरह भर चुके हैं, जिससे ऐश डिस्पोजल संभव नहीं है। बैठक के बाद सभी विभागों को इस संबंध में सूचना साझा की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर रात तक प्लांट से लगभग 360 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। यूनिट को बंद करने से पहले इसे फुल लोड 500 मेगावाट पर चलाया गया। ऐश पौंड से छाई उठाव का कार्य विगत चार माह से ठप पड़ा है। 15 जुलाई से ही बेरमो हाइवा कोयलांचल एसोसिएशन एवं विस्थापितों के आंदोलन के कारण उठाव कार्य बाधित है।