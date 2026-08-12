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    रांची में छात्र आंदोलन के बीच बोकारो पहुंचे CM हेमंत सोरेन, दांत के डॉक्टर से मिलने का कार्यक्रम

    By Birendra Kumar Pandey Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:04 PM (IST)

    Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में छात्र आंदोलन के बीच बोकारो पहुंचे। उनका यह दौरा निजी बताया जा रहा है, जहां वे अपने पारिवारिक दंत चिक ...और पढ़ें

    बोकारो हवाईअड्डा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत करते उपायुक्त अजय नाथ झा। (फोटोः जागरण)

    बोकारो हवाईअड्डा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत करते उपायुक्त अजय नाथ झा। (फोटोः जागरण)

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्र आंदोलन के बीच बोकारो पहुंचे।

    2. निजी दौरे पर अपने पारिवारिक दंत चिकित्सक डॉ. अभय से मिलेंगे।

    3. JPSC, JSSC भर्ती धांधली के खिलाफ रांची में छात्र आंदोलन जारी।

    डिजिटल डेस्क, बोकारो। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और नौकरियां बेचने के आरोपों को लेकर राजधानी रांची में छात्र-नौजवानों का आंदोलन जारी है। सरकार के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दोपहर बाद बोकारो पहुंचे।

    CM Hemant Soren के बोकारो हवाईअड्डा पर पहुंचने पर बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा, एसपी नाथू सिंह मीणा ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री का बोकारो दाैरा निजी बताया जा रहा है। वे यहां पर दंत चिकित्सक डा. अभय से मिलेंगे। डा. अभय मुख्यमंत्री के पारिवारिक चिकित्सक हैं। 