बोकारो में नाबालिग को किडनैप कर किया रेप, फिर इंस्टाग्राम-फेसबुक पर डाली फोटो; आरोपित गिरफ्तार

जितेंद्र अग्रवाल, ललपनिया (बोकारो)। गोमिया थाना क्षेत्र के तेतरियाटांड़ में 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित पर पीड़िता की तस्वीर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रसारित करने का भी आरोप है। मामले में पीड़िता की मां की लिखित शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 23 अक्टूबर की शाम उनकी पुत्री बगल के गांव में अपनी दादी के घर पारिवारिक कार्यक्रम में गई थी। रात में घर लौटने के दौरान आरोपित युवक ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी। आरोपित पर पीड़िता को जबरन चंद्रपुरा ले जाने का भी आरोप है।