बैल का लालच देकर नक्सली बनाया, 15 केस वाला खूंखार फूलचंद किस्कू धराया!
झारखंड पुलिस ने 15 मामलों में वांछित खूंखार नक्सली फूलचंद किस्कू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, उसे बैल का लालच देकर नक्सली बनाया गया था। कम उम्र में ही बेहतर जीवन का लालच देकर नक्सलियों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। फूलचंद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है।
जागरण संवाददाता,बेरमो। गोमिया थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती धमधरवा गांव निवासी कुख्यात उग्रवादी फूलचंद किस्कू उर्फ राजू को पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे 15 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं।
गोमिया थाना से मिली जानकारी के अनुसार करीब दस वर्ष पूर्व फूलचंद को नक्सलियों ने खेती के लिए एक जोड़ा बैल देने का लालच देकर अपने संगठन में शामिल किया था। लेकिन वादा करने वाले सभी उग्रवादी अब पुलिस मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं और फूलचंद को न बैल मिला, न ही सामान्य जीवन का अवसर।
परिवार किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा
पुलिस टीम जब पहली बार उसके घर पहुंची थी तो वह फरार हो गया था, केवल उसकी बहू घर पर मिली थी। उसने बताया कि फूलचंद के अपराधी होने के कारण परिवार किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है।
पुलिस ने परिवार को आत्मसमर्पण नीति की जानकारी दी, लेकिन वे सहयोग के मूड में नहीं दिखे। कुछ दिनों बाद पुलिस ने पुनः अभियान चलाया और फूलचंद को धमधरवा गांव के समीप जंगल से गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
