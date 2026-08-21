CISF में बड़े फेरबदल: हिमांशु पाण्डेय बने आईजी, आलोक कुमार डीआईजी

जागरण संवाददाता, बोकारो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत कई अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से नए पद पर पदोन्नति दी गई है। नव प्रोन्नत अफसरों को सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने बधाई देते हुए उन्हें संरक्षण एवं सुरक्षा के मूलमंत्र पर काम करने का निर्देश दिया है।

इनमें डीइओ मुंबई मुख्यालय में पदस्थापित उप महानिरीक्षक हिमांशु पाण्डेय को महानिरीक्षक बनाते हुए सेंट्रल सेक्टर, भिलाई भेजा जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर भिलाई की महानिरीक्षक निलिमा रानी सिंह इसी माह 31 अगस्त को अपने पद से सेवानिवृत होने वाली है।

इसी प्रकार एयरपोर्ट सेक्टर नई दिल्ली मुख्यालय में कार्यरत आलोक कुमार को सीनियर कमांडेंट से डीआईजी के पद पर प्रोन्नति दी गई है। एडीजी साउथ सेक्टर मुंबई मुख्यालय में सेवारत उप कमांडेंट रवि कुमार शुक्ला को कमांडेंट बनाया गया है।