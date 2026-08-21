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CISF में बड़े फेरबदल: हिमांशु पाण्डेय बने आईजी, आलोक कुमार डीआईजी

By Hari Shankar Pandey Edited By: Chandan Sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:29 PM (IST)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कई अधिकारियों को पदोन्नति मिली है, जिनमें हिमांशु पाण्डेय को महानिरीक्षक और आलोक कुमार को उप महानिरीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही एक आईपीएस अधिकारी सहित चार अन्य अधिकारियों का विभिन्न इकाइयों में तबादला भी किया गया है।

सीआईएसएफ मुख्यालय ने जारी किया अफसरों का पदोन्नति आदेश।

सीआईएसएफ मुख्यालय ने जारी किया अफसरों का पदोन्नति आदेश।

HighLights

  1. सीआइएसएफ मुख्यालय ने अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए।

  2. हिमांशु पाण्डेय महानिरीक्षक और आलोक कुमार उप महानिरीक्षक बने।

  3. एक आईपीएस सहित चार अधिकारियों का विभिन्न स्थानों पर तबादला।

जागरण संवाददाता, बोकारो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत कई अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से नए पद पर पदोन्नति दी गई है। नव प्रोन्नत अफसरों को सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने बधाई देते हुए उन्हें संरक्षण एवं सुरक्षा के मूलमंत्र पर काम करने का निर्देश दिया है।

इनमें डीइओ मुंबई मुख्यालय में पदस्थापित उप महानिरीक्षक हिमांशु पाण्डेय को महानिरीक्षक बनाते हुए सेंट्रल सेक्टर, भिलाई भेजा जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर भिलाई की महानिरीक्षक निलिमा रानी सिंह इसी माह 31 अगस्त को अपने पद से सेवानिवृत होने वाली है।

इसी प्रकार एयरपोर्ट सेक्टर नई दिल्ली मुख्यालय में कार्यरत आलोक कुमार को सीनियर कमांडेंट से डीआईजी के पद पर प्रोन्नति दी गई है। एडीजी साउथ सेक्टर मुंबई मुख्यालय में सेवारत उप कमांडेंट रवि कुमार शुक्ला को कमांडेंट बनाया गया है।

वही जीबीएस नई दिल्ली इकाई में कार्यरत आईपीएस अधिकारी डीआईजी जी शिवकुमार का तबादला साउथ जोन एक चेन्नई मुख्यालय, कमांडेंट हरीश कुमार साहू को नई दिल्ली एयरपोर्ट से डीएचईपी दुलहस्ती इकाई में भेजा गया है।

कमांडेंट कमलेश पुनिया को रिजर्व बटालियन नासिक से नई दिल्ली एयरपोर्ट तथा उप कमांडेंट अनिल कुमार को दिल्ली मेट्रो से आरएचपीपी पिपरी इकाई भेजा जा गया है। स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल अपने वर्तमान इकाई से विरमित होकर नए इकाई में योगदान देने के लिए कहा गया है।

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