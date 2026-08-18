विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में जेन जी निभाएगी अहम भूमिका, चिन्मय विद्यालय में बोलीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा

जागरण संवाददाता, बोकारो। चिन्मय विद्यालय में मंगलवार को स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ। सम्मानित अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के जिस सकारात्मक उद्देश्य के साथ गुरुदेव ने मिशन की स्थापना की थी, उसके परिणाम साकार होते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित 2047 के लक्ष्य को साकार करने में जेन जी अहम भूमिका निभाएगा।

विद्यालय आज के प्रसंग में हिन्दू संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य कर रहा है, वही इसे अन्य विद्यालयों से बेहतर एवं अलग बनाता है। चिन्मय मिशन की आचार्य स्वामिनी संयुक्तानंदा सरस्वती ने कहा कि विद्यालय आज के समय में नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, उसकी नींव गुरुदेव ने ही रखी थी।

वह आज भी हमारे साथ अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं और अपने विचारों से सभी का मार्गदर्शन निरंतर करते हैं। प्राचार्य सूरज शर्मा ने कहा कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में सीखना - सिखाना नहीं छोड़ना चाहिए। विद्यालय की विरासत को विद्यार्थियों को भी समझना जरूरी है और इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है।

विद्यार्थियों ने भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ किया। उन्होंने कृष्ण लीला के जरिए श्री कृष्ण के जन्म से लेकर प्रेम अध्याय तक का नाट्य रूपांतरण किया। विद्यार्थियों ने समूह गीत व नृत्य प्रस्तुत किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 41 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया।