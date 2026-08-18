SAIL: बोकारो स्टील प्लांट में 18 कर्मचारियों का अंतर-विभागीय तबादला, कार्मिक विभाग की कार्यप्रणाली होगी बेहतर

जागरण संवाददाता, बोकारो। सेल प्रबंधन ने बोकारो इस्पात संयंत्र के कार्मिक विभाग में कार्यरत कुल 18 कर्मचारियों का अंतर विभागीय तबादला किया है। इस बाबत सोमवार को आदेश जारी कर जल्द से जल्द अपने वर्तमान विभाग से विरमित होकर नए स्थान में योगदान देने का निर्देश दिया गया।

प्रबंधन ने यह निर्णय अपने विभागीय कार्यप्रणाली को चुस्त दुरूस्त करने के लिए लिया है। स्थानांतरित कर्मियों में दिनेश कुमार को कार्मिक संकार्य आयरन जोन से कार्मिक कोक अवन जोन, श्यामल कुमार को कार्मिक संकार्य आयरन जोन से कार्मिक हॉट स्ट्रिप मिल भेजा गया है।

गौरी ओहदर को कार्मिक सीसीएलसी से कार्मिक संकार्य काडिनेशन एंड वेलफेयर, अजहर इमाम को कार्मिक संकार्य कोक अवन जोन से कार्मिक ओडी, गोपी किशन को कार्मिक संकार्य स्टील जोन से कार्मिक शाप एंड सर्विसेज, पंकज कुमार को कार्मिक संकार्य काडिनेशन से कार्मिक सीसीएलसी, अमित कुमार दत्ता को कार्मिक संकार्य सीआरएम से कार्मिक हाट स्ट्रिप मिल में तैनात किया गया है।

विकास कुमार को कार्मिक संकार्य शाप एंड सर्विस से कार्मिक गैर संकार्य सर्विसेज, श्याम कुमार सुमन को कार्मिक संकार्य से कार्मिक गैर संकार्य आईआर, विश्वानी को कार्मिक अंतिम निपटारा प्रकोष्ठ से कार्मिक गैर संकार्य चिकित्सा, मनोज कुमार को कार्मिक ओडी से कार्मिक संकार्य स्टील जोन को जिम्मेदारी दी गई है।