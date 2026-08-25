बोकारो इस्पात संयंत्र में नई बहाली पर जोर, इस माह 6 अफसर समेत 29 कर्मचारी हो रहे रिटायर

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र में इस माह कुल 29 संयंत्रकर्मी अपने पद से सेवानिवृत होंगे। इनमें 6 अधिकारी व 23 कर्मचारी शामिल है। इनके सेवानिवृति के साथ ही यहां काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों पर काम काज का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

हालांकि सेल प्रबंधन बीएसएल में मैनपावर पर संतुलन बनाए रखने के लिए यहां समय समय पर स्थायी के साथ अनुबंध पर नए कर्मियों को बहाल करने की प्रक्रिया पर लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम में बोकारो इस्पात संयंत्र में लगभग एक दर्जन नए प्रबंध प्रशिक्षुओं को इसी माह बहाल किया गया है, जो की वर्तमान समय में संयंत्र के अलग अलग विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

वही कंपनी प्रबंधन अपने स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए बीजीएच तथा झारखंड ग्रुप आफ माइंस के अस्पताल में कई नए चिकित्सकों को अनुबंध पर बहाल करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। नव चयनित सभी चिकित्सक अगले माह तक अपने अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे।