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बोकारो इस्पात संयंत्र में नई बहाली पर जोर, इस माह 6 अफसर समेत 29 कर्मचारी हो रहे रिटायर

By Hari Shankar Pandey Edited By: Chandan Sharma
Updated: Tue, 25 Aug 2026 05:17 PM (IST)

बोकारो इस्पात संयंत्र में इस माह 29 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनमें 6 अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही संयंत्र में नए प्रबंध प्रशिक्षुओं और चिकित्सकों की बहाली भी की जा रही है ताकि मैनपावर संतुलन बना रहे।

युवा प्रबंधक के साथ नए चिकित्सकों का हो रहा है चयन।

युवा प्रबंधक के साथ नए चिकित्सकों का हो रहा है चयन।

HighLights

  1. बोकारो इस्पात संयंत्र से 29 कर्मचारी हो रहे सेवानिवृत्त।

  2. इनमें तीन मुख्य महाप्रबंधक सहित छह अधिकारी शामिल हैं।

  3. मैनपावर संतुलन के लिए नए प्रशिक्षु और चिकित्सक बहाल।

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र में इस माह कुल 29 संयंत्रकर्मी अपने पद से सेवानिवृत होंगे। इनमें 6 अधिकारी व 23 कर्मचारी शामिल है। इनके सेवानिवृति के साथ ही यहां काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों पर काम काज का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

हालांकि सेल प्रबंधन बीएसएल में मैनपावर पर संतुलन बनाए रखने के लिए यहां समय समय पर स्थायी के साथ अनुबंध पर नए कर्मियों को बहाल करने की प्रक्रिया पर लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम में बोकारो इस्पात संयंत्र में लगभग एक दर्जन नए प्रबंध प्रशिक्षुओं को इसी माह बहाल किया गया है, जो की वर्तमान समय में संयंत्र के अलग अलग विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

वही कंपनी प्रबंधन अपने स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए बीजीएच तथा झारखंड ग्रुप आफ माइंस के अस्पताल में कई नए चिकित्सकों को अनुबंध पर बहाल करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। नव चयनित सभी चिकित्सक अगले माह तक अपने अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे।

सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों की सूची

बोकारो इस्पात संयंत्र में इस माह कुल 23 कर्मचारियों के अलावा अधिकारी वर्ग में बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक सर्विसेज अरविंद कुमार, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन हर्ष निगम, मुख्य महाप्रबंधक बिजनेस एक्सलेंस मनीष जलोटा, यातायात विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार, हॉट स्ट्रिप मिल के सहायक महाप्रबंधक सुरेन्द्र सिंह यादव तथा आर एंड सी लैब के सहायक प्रबंधक मनोज मल्लिक अपने पद से सेवानिवृत होने वाले है।

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