बोकारो जिले के पेटरवार थाना इलाके में भयानक सड़क हादसा हो गया। यहां के चिनियागढ़ा मोड़ के आगे दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चाचा-भतीजे की मौत हो गई। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए जिनमें से दो घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है।

पेटरवार में 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, मौके पर चाचा-भतीजे की मौत 2 की हालत गंभीर

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, पेटरवार/बोकारो: झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार थाना इलाके में भयानक सड़क हादसा हो गया। यहां के चिनियागढ़ा मोड़ के आगे दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चाचा-भतीजे की मौत हो गई। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से दो घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आईं हैं। कैसे हुआ हादसा? बताया जा रहा है कि गोमिया के कोठीटांड़ निवासी 28 वर्षीय नितेश बरनवाल एवं थाना चौक निवासी 18 वर्षीय अविनाश कुमार बाइक से पेटरवार से गोमिया जा रहे थे। इसी बीच चिनियागढ़ा मोड़ के आगे विपरीत दिशा से आ रही बाइक से आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में रजरप्पा थाना क्षेत्र के बहातू गांव निवासी शिक्षक 37 वर्षीय लुकमान अंसारी एवं उनके भतीजे 19 वर्षीय सुल्तान अंसारी की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में बाइक में सवार लुकमान के 7 वर्षीय पुत्र अरहान को पैर में मामूली चोट लगी है। चिंताजनक है दो की स्थिती लुकमान अंसारी अपने भतीजे व पुत्र के साथ बहन के घर झिरके गांव से मिलकर घर लौट रहे थे। दुर्घटना में दूसरे बाइक पर सवार गोमिया के नितेश बरनवाल एवं अविनाश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। दोनों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना पर थाना प्रभारी विनय कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार पहुंचाया। यहां पर चिकित्सक ने लुकमान एवं सुल्तान को मृत घोषित कर दिया। पेटरवार थाना पुलिस दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइक एवं शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

Edited By: Yashodhan Sharma