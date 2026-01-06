बोकारो में पुलिस की शिथिलता से सड़क हादसे में घायल की निकल गई जान, नाराज लोगों ने थाने को घेरा

जागरण संवाददाता, बोकारो। शहर के सेक्टर छह थाना क्षेत्र में बीते एक जनवरी को स्कूटी की टक्कर से घायल 53 वर्षीय बलराम सिंह की मौत के बाद स्वजन ने पुलिस पर शिथिलता का आरोप जड़ सोमवार को हंगामा किया। थाना पहुंचकर पुलिस पर शिथिलता का आरोप जड़ मृतक के स्वजनों ने कार्रवाई न करने की बात कही।

थानेदार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि आरोपित व स्कूटी की पहचान कर उसे जब्त कर लिया गया है। आरोपित सेक्टर पांच निवासी 19 वर्षीय जीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया है कि सेक्टर छह डी निवासी बलराम सिंह एक जनवरी को सेक्टर छह डी शिव मंदिर के पास घायल हो गए थे।

अज्ञात स्कूटी चालक ने इन्हें टक्कर मारकर घायल कर दिया था। सूचना मिलने पर इसे इलाज के लिए पीसीआर वैन में गश्ती कर रहे पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचाया और स्वजनों को सूचना दी। अगले दिन दो जनवरी को घायल बलराम के भाई घनश्याम सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी कर जांच शुरू हुई।