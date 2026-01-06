Language
    बोकारो में पुलिस की शिथिलता से सड़क हादसे में घायल की निकल गई जान, नाराज लोगों ने थाने को घेरा

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:29 PM (IST)

    Bokaro News: बोकारो के सेक्टर छह में एक जनवरी को स्कूटी की टक्कर से घायल 53 वर्षीय बलराम सिंह की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस प ...और पढ़ें

    सेक्टर छह थाने का घेराव करते मृतक के स्वजन।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। शहर के सेक्टर छह थाना क्षेत्र में बीते एक जनवरी को स्कूटी की टक्कर से घायल 53 वर्षीय बलराम सिंह की मौत के बाद स्वजन ने पुलिस पर शिथिलता का आरोप जड़ सोमवार को हंगामा किया। थाना पहुंचकर पुलिस पर शिथिलता का आरोप जड़ मृतक के स्वजनों ने कार्रवाई न करने की बात कही।

    थानेदार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि आरोपित व स्कूटी की पहचान कर उसे जब्त कर लिया गया है। आरोपित सेक्टर पांच निवासी 19 वर्षीय जीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया है कि सेक्टर छह डी निवासी बलराम सिंह एक जनवरी को सेक्टर छह डी शिव मंदिर के पास घायल हो गए थे।

    अज्ञात स्कूटी चालक ने इन्हें टक्कर मारकर घायल कर दिया था। सूचना मिलने पर इसे इलाज के लिए पीसीआर वैन में गश्ती कर रहे पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचाया और स्वजनों को सूचना दी। अगले दिन दो जनवरी को घायल बलराम के भाई घनश्याम सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी कर जांच शुरू हुई।

    घायल की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई। स्वजन कार्रवाई न करने का आरोप जड़ थाना पर आकर हंगामा करने लगे। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। वाहन जब्त करते हुए आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया गया।