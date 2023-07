बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के बनगड़िया ओपी क्षेत्र के मंझलाडीह गांव निवासी लखीश्वर मरांडी व उनकी पत्नी रिया देवी को मंगलवार देर रात जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के काटने के कारण लखीश्वर मरांडी की मौत हो गई जबकि रिया देवी का इलाज चास के नीलम नर्सिंग होम में चल रहा है। रिया की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

Bokaro: चंदनकियारी में दंपती को जहरीले सांप ने डसा, पति की मौत; पत्नी का गंभीर हालत में चल रहा इलाज

HighLights लखीश्वर मरांडी व उनकी पत्नी रिया देवी को मंगलवार देर रात जहरीले सांप ने डस लिया। स्वजन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सकों ने पति लखीश्वर मरांडी को मृत घोषित कर दिया। मृतक माता-पिता समेत परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। वह इलेक्ट्रोस्टील वेदांता में मजदूरी का कार्य करता था।

संवाद सहयोगी, चंदनकियारी/ बोकारो: झारखंड के बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के बनगड़िया ओपी क्षेत्र के मंझलाडीह गांव निवासी लखीश्वर मरांडी व उनकी पत्नी रिया देवी को मंगलवार देर रात जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के काटने के कारण लखीश्वर मरांडी की मौत हो गई, जबकि रिया देवी का इलाज चास के नीलम नर्सिंग होम में चल रहा है। रिया की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कैसे हुई घटना घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। लखीश्वर अपनी पत्नी व पांच वर्षीय बच्चे के साथ अपने खपरैल घर के अंदर सो रहा था। गहरी नींद में किसी जहरीले सांप ने पति व पत्नी दोनों को डंस लिया। इसके बाद दोनों उठे व घटना की जानकारी दी। तत्काल स्वजन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सकों ने लखीश्वर मरांडी को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल वहीं बनगड़िया ओपी पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया गया था। इस दौरान मृतक के माता-पिता व बच्चे का रो-रो कर बुरा हाल था। बता दें कि मृतक माता-पिता समेत परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। वह इलेक्ट्रोस्टील वेदांता में मजदूरी का कार्य करता था। इधर, चिकित्सक ने बताया कि पूरे जिले में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। किसी भी ओझा तांत्रिक के चक्कर में न पड़े। तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाएं और इलाज कराएं।

