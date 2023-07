बोकारो के प्रवासी मजदूर की चेन्नई में मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल; बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

बोकारो के चास प्रखंड अंतर्गत सरदाहा पंचायत के पदुडीह गांव के 48 वर्षीय सरकार मोदी की चेन्नई के विजयबाड़ा में कार्य के दौरान हादसे में रविवार को मौत हो गई। इस घटना के बाद उसका बुधवार को उसके गांव पहुंचा जिसके बाद ही मातम पसर गया। महिलाओं के क्रंदन से पूरा गांव गम मे डूब गया। मृतक की पत्नी सिंधु मोदी बार-बार बेहोश हो रही थी।

बोकारो के प्रवासी मजदूर की चेन्नई में मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

HighLights 48 वर्षीय प्रवासी मजदूर सरकार मोदी की चेन्नई के विजयबाड़ा में कार्य के दौरान हादसे में रविवार को मौत हो गई। सरकार मोदी आसपास के परिचित लोगों के साथ रोजगार के लिए चार माह पूर्व चेन्नई गया था। काम करते वक्त वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत रविवार को हो गई।

संवाद सहयोगी, पिंड्राजोरा/बोकारो: झारखंड में बोकारो के चास प्रखंड अंतर्गत सरदाहा पंचायत के पदुडीह गांव के 48 वर्षीय सरकार मोदी की चेन्नई के विजयबाड़ा में कार्य के दौरान हादसे में रविवार को मौत हो गई। इस घटना के बाद उसका बुधवार को उसके गांव पहुंचा, जिसके बाद ही मातम पसर गया। महिलाओं के क्रंदन से पूरा गांव गम मे डूब गया। मृतक की पत्नी सिंधु मोदी बार-बार बेहोश हो रही थी। स्थिति को देखते हुए परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे चिकित्सा के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं 15 साल की बेटी आशा कुमारी व 12 वर्षीय बेटा अश्विनी कुमार मोदी का रो-रोकर बुरा हाल है। रोजगार के लिए गया था चेन्नई सरकार मोदी आसपास के परिचित लोगों के साथ रोजगार के लिए चार माह पूर्व चेन्नई गया था। वहां एलएंडटी कंपनी में काम करने लगा। इसके बाद उसे कंपनी द्वारा विजयबाड़ा भेजा गया। उसी क्रम में सरकार मोदी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत रविवार को हो गई। अंतिम संस्कार में मिली आर्थिक मदद झामुमो नेता किरण चंद्र बाउरी ने मृतक के स्वजन को ढांढ़स बंधाते हुए अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद की। वहीं आजसू नेता किरण चंद्र मांझी ने कहा कि मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन, पीएम आवास का लाभ एवं दोनों बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करेगी।

Edited By: Yashodhan Sharma