Bokaro IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 26 जनवरी को होगा सम्मान

जागरण संवाददाता, बोकारो। IPS Shailendra Sinha बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा। अगले वर्ष 26 जनवरी को यह पदक आइजी को मिलेगा। 15 अगस्त के पहले इनके नाम की घोषणा हुई है।

इसके पहले सराहनीय सेवा के लिए आइजी को वर्ष 2017 में राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से भी पुलिस महानिरीक्षक सम्मानित हो चुके हैं। आइजी ने दैनिक जागरण को बताया कि वह पुलिस विभाग में बीते 31 वर्ष की लंबी सेवा दे चुके हैं। दस दौरान उन्होंने अपने अधिनस्थों को टीम भावना के साथ काम करने की बराबर सलाह दी है। टीम भावना से किया गया कार्य निश्चित तौर पर मुकाम तक पहुंचता है।