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    बोकारो जनरल अस्पताल की ओपीडी सेवा दो दिन रहेगी बंद, मरीजों को होगी परेशानी

    By Hari Shankar Pandey Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:02 PM (IST)

    बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) की ओपीडी सेवा 15 और 16 अगस्त को बंद रहेगी, जिससे मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के लिए 17 अगस्त तक इंतजार करना होगा। ...और पढ़ें

    बोकारो जनरल अस्पताल। (फाइल फोटो)

    बोकारो जनरल अस्पताल। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बीजीएच ओपीडी 15 और 16 अगस्त को बंद रहेगी।

    2. स्वतंत्रता दिवस और साप्ताहिक अवकाश के कारण ओपीडी सेवा बाधित।

    3. आपातकालीन कैजुअल्टी विभाग मरीजों के लिए चौबीसों घंटे खुला रहेगा।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो जनरल अस्पताल की ओपीडी सेवा इस हफ्ते दो दिनों तक बंद रहेगी। ऐसा इसलिए की शनिवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेल प्रबंधन की ओर से अवकाश की घोषणा की गई है। जबकि रविवार 16 अगस्त को बीजीएच के ओपीडी में चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों का साप्ताहिक अवकाश रहता है।

    ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों को सोमवार 17 अगस्त से चिकित्सीय परामर्श की सुविधा मिल सकेगी। वही बीएसएल की ओर से संचालित नगर के सभी स्वास्थ्य केंद्र भी 15 व 16 अगस्त को बंद रहेंगे।

    हालांकि विशेष परिस्थिति में बीजीएच आने वाले मरीजों के लिए कैजुअल्टी विभाग में चौबीसों घंटे चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे। जो की अन्य दिनों के साथ 15 व 16 अगस्त को भी अलग अलग पाली में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।