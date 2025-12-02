जल्द उड़ान भरने को तैयार Bokaro Airport, प्रशासन ने बढ़ाई रफ्तार

उन्होंने कहा कि बेहतर प्रकाश व्यवस्था से सुरक्षा मानकों में वृद्धि होगी और एयरपोर्ट संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।



उपायुक्त ने एयरपोर्ट परिसर एवं आसपास की झाड़ियों, घास व अनियमित रूप से फैली वनस्पतियों की तुरंत सफाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, दृश्यता और सुरक्षा मानकों को उच्च स्तर पर बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर हर सुविधा का समय पर उपलब्ध होना प्रशासन की प्राथमिकता है।



उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) और बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) प्रबंधन को तय समय सीमा के भीतर सभी सुधारात्मक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों से आपसी समन्वय को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।



निरीक्षण के दौरान एसी मो. मुमताज अंसारी, सिविल सर्जन डॉ. ए. बी. प्रसाद, डीडीएमओ शक्ति कुमार, बीएसएल के सीजीएम उड्डयन तथा एएआइ के बोकारो प्रतिनिधि उपस्थित थे। उपायुक्त ने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट को उत्कृष्ट सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण के साथ विकसित करना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।