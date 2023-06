बोकारो जिले में दुर्गापुर के कोयला कारोबारी व व्यवसायी राजू झा की हत्या मामले में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिहार के वैशाली जिले से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है जिसमें मुकेश कुमार वैशाली के मथुराचक का निवासी है जबकि पवन कुमार गोबर्द्धनपुर का निवासी है। बुधवार को दोनों को बर्द्धमान कोर्ट में पेश किया गया जहां उनकी जमानत नामंजूर हो गई।

कोयला कारोबारी राजू झा हत्याकांड में बिहार से 2 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर: झारखंड के बोकारो जिले में दुर्गापुर के कोयला कारोबारी व व्यवसायी राजू झा की हत्या मामले में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिहार के वैशाली जिले से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुकेश कुमार वैशाली के मथुराचक का निवासी है, जबकि पवन कुमार गोबर्द्धनपुर का निवासी है। बुधवार को दोनों को बर्द्धमान कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत नामंजूर हो गई एवं पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मुंह खोलने से बच रही है पुलिस राजू झा की हत्या में इनकी बड़ी भूमिका का पता चला है, हालांकि पुलिस इस मामले में मुंह खोलने से फिलहाल बच रही है। पुलिस की ओर से इनकी पहचान परेड करवाने के लिए कोर्ट में आवेदन भी दिया गया है। राजू झा हत्याकांड की जांच करते हुए स्पेशल टास्क फोर्स की टीम कुछ दिनों पहले वैशाली गई थी, जहां से सोमवार को इन दोनों का गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस द्वारा वहां की कोर्ट में पेश किया गया और फिर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बर्द्धमान लाया गया। इससे पहले राजू झा की हत्याकांड में पुलिस ने एक गाड़ी चालक को कांकसा इलाके से गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के आधार पर ही रांची से तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक अप्रेल की है वारदात मालूम हो कि राजू झा की हत्या एक अप्रैल की संध्या बर्द्धमान के शक्तिगढ़ के पास गोली मारकर की गई थी। वह अपने साथियों के साथ कोलकाता जा रहा था, जिस दौरान उसके साथी बथिन मुखर्जी के हाथ में गोली लगी थी। इनके साथ गो-तस्करी मामले का आरोपित अब्दुल लतीफ भी था, जो सीबीआई से उस समय फरार चल रहा था। घटना के बाद वह फरार हो गया था। हालांकि, उसकी ही गाड़ी से ये लोग कोलकाता जा रहे थे। उसके चालक ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। कुछ दिन पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की जांच का जिम्मा CBI को दिया था, लेकिन खंडपीठ ने उस पर रोक लगा दी थी।जिसके बाद वैशाली से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है।

Edited By: Yashodhan Sharma