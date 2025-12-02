Jharkhand की बिगड़ती कानून-व्यवस्था से भाजपा सांसद ढुलू महतो ने गृह मंत्री अमित शाह को कराया अवगत, क्या होगा केंद्रीय हस्तक्षेप?

जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड के धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद ढुलू महतो ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से औपचारिक मुलाकात कर झारखंड में लगातार बिगड़ रही कानून-व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात को लेकर झारखंड के राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या झारखंड में केंद्रीय हस्तक्षेप होगा?

भाजपा सांसद महतो ने हाल के दिनों में धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रहे आपराधिक घटनाक्रमों, विशेषकर दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटनाओं का जिक्र करते हुए गृह मंत्री से कहा कि झारखंड में आम जनता भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है।



उन्होंने बताया कि अपराधियों के हौसले बेखौफ होते जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय प्रशासनिक फेरबदल और तबादलों में अधिक व्यस्त दिखाई देती है। महतो ने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि धनबाद सहित पूरे झारखंड में शांति और सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करे।



सांसद ने कहा कि कोयलांचल क्षेत्र की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है। यदि क्षेत्र में असुरक्षा बनी रहती है, तो निवेश और रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सहकारिता विभाग की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को झारखंड में तेजी से लागू कराने का भी आग्रह किया।