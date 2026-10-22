पहले दी धमकियां, फिर मां पर डीजल डालकर आग लगाने का आरोप; जम्मू के उधमपुर में दिल दहला देने वाली वारदात

जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर की हाउसिंग कालोनी में एक महिला को कथित तौर पर डीजल डालकर आग लगाने का मामला सामने आया है। घटना में गंभीर रूप से झुलसी 40 वर्षीय सुषमा देवी पत्नी केशव वर्मा को जीएमसी उधमपुर में प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपित सौतेले बेटे परिमोक्ष वर्मा को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

महिला के छोटे बेटे साहिल ने आरोप लगाया कि उसके सौतेले भाई परिमोक्ष वर्मा की उससे और उसकी मां से शुरू से दुश्मनी थी। वह पहले भी दोनों को धमकियां देता था। साहिल के अनुसार, इस संबंध में दो-तीन बार पुलिस थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आग की लपटों में घिरी महिला ने चीखकर मांगी मदद उसका आरोप है कि पुलिस हर बार उसके पिता से बेटे को संभालने के लिए कहती थी। साहिल ने बताया कि बुधवार देर शाम वह किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपित ने कथित तौर पर उसकी मां पर डीजल डालकर आग लगा दी।