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हादसा या कुछ और? ऊधमपुर में VDG सदस्य को पेट में लगी गोली, हालत गंभीर; इलाके में फैली दहशत

By Amit Mahi Edited By: Dallu Slathia
Published: Tue, 15 Sep 2026 02:43 PM (IST)

ऊधमपुर के चोड़ पांजियां में एक वीडीजी सदस्य प्रशोत्तम लाल को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। पेट में गोली ...और पढ़ें

VDG सदस्य का GMC ऊधमपुर में उपचार जारी है। (फाइल फोटो)

VDG सदस्य का GMC ऊधमपुर में उपचार जारी है। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। ऊधमपुर जिला के मजालता थाना क्षेत्र में पड़ते चोड़ पांजियां इलाके में मंगलवार सुबह एक वीडीजी (विलेज डिफेंस गार्ड) सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हो गया। गोली उसके पेट में लगी। उसले स्थानीय डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार देने के बाद जीएमसी ऊधमपुर लाया गया। जहां उसका उपचार जारी है और हालत गंभीर बनी हुई है।

प्रारंभिक जांच में गोली दुर्घटनावश चलने की बात बताई जा रही है, मगर गोली चलने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

गोली लगने से घायल हुए वीडीजी सदस्य की पहचान चोड़ पांजियां निवासी प्रशोत्तम लाल पुत्र सरातु सिंह के रूप में बताई गई है।

गोली चलने की आवाज से मची दहशत

सुबह 8.30 बजे के करीब गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोग गोली चलने की आवाज सुन परिवार के लोग और अन्य आसपास रहने वाले वहां पहुंचे। जहां उन्होंने देखा कि प्रशोत्तम लाल के पेट में गोली लगी है और खून बह रहा है।

परिवार के लोग व गांववासी फौरन उसे स्थानीय स्वास्थ्य डिस्पेंसरी लेकर पहुंचे। जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे वहां से जीएमसी ऊधमपुर रेफर कर दिया गया। जहां उसका उपचार जारी है और हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी

प्रशोत्तम की सरकारी राइफल से गोली दुर्घटनावश चलने की बाद कही जा रही है है। मगर गोली किस परिस्थिति में चली, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शुरुआती स्तर पर इसे दुर्घटनावश गोली चलने का मामला बताया जा रहा है, लेकिन इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।