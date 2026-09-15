हादसा या कुछ और? ऊधमपुर में VDG सदस्य को पेट में लगी गोली, हालत गंभीर; इलाके में फैली दहशत

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। ऊधमपुर जिला के मजालता थाना क्षेत्र में पड़ते चोड़ पांजियां इलाके में मंगलवार सुबह एक वीडीजी (विलेज डिफेंस गार्ड) सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हो गया। गोली उसके पेट में लगी। उसले स्थानीय डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार देने के बाद जीएमसी ऊधमपुर लाया गया। जहां उसका उपचार जारी है और हालत गंभीर बनी हुई है।

प्रारंभिक जांच में गोली दुर्घटनावश चलने की बात बताई जा रही है, मगर गोली चलने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। गोली लगने से घायल हुए वीडीजी सदस्य की पहचान चोड़ पांजियां निवासी प्रशोत्तम लाल पुत्र सरातु सिंह के रूप में बताई गई है। गोली चलने की आवाज से मची दहशत सुबह 8.30 बजे के करीब गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोग गोली चलने की आवाज सुन परिवार के लोग और अन्य आसपास रहने वाले वहां पहुंचे। जहां उन्होंने देखा कि प्रशोत्तम लाल के पेट में गोली लगी है और खून बह रहा है।