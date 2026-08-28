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Vaishno Devi Yatra: रक्षाबंधन पर भक्तों का सैलाब! शाम 5 बजे तक 10 हजार पंजीकरण, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी भीड़

By Rakesh Sharma Edited By: Dallu Slathia
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:54 PM (IST)

रक्षाबंधन पर कटड़ा में मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, शाम तक लगभग 10 ...और पढ़ें

मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बाण गंगा क्षेत्र से भवन की ओर रवाना होते श्रद्धालु। फोटो- जागरण

मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बाण गंगा क्षेत्र से भवन की ओर रवाना होते श्रद्धालु। फोटो- जागरण

HighLights

  1. रक्षाबंधन पर कटड़ा में श्रद्धालुओं की भारी चहल-पहल।

  2. शाम तक 10 हजार श्रद्धालु मां वैष्णो देवी भवन रवाना।

  3. धुंध के कारण हेलीकॉप्टर सेवा हुई प्रभावित, यात्री परेशान।

जागरण संवाददाता, कटड़ा. रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुक्रवार को कटड़ा में श्रद्धालुओं की खूब चहल-पहल रही। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं के कटड़ा पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। परिवार सहित पहुंचे श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाने के बाद मां वैष्णो देवी के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर प्रस्थान किया।

शुक्रवार दोपहर तक कटड़ा सहित त्रिकूट पर्वत पर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम अनुकूल होने के कारण श्रद्धालुओं ने  अपनी यात्रा शुरू की। 

धुंध से हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित 

वहीं, सुबह मौसम साफ रहने के चलते हेलीकॉप्टर सेवा के तहत कुछ उड़ानें भी संचालित हुईं। हालांकि, बाद में त्रिकूट पर्वत की ऊंची पहाड़ियों पर धुंध छा जाने से हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित हुई।

इससे हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई श्रद्धालुओं ने वैकल्पिक साधनों से भवन की ओर प्रस्थान किया।

रक्षाबंधन पर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी 

रक्षाबंधन पर्व के चलते धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। शाम पांच बजे तक करीब 10 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर आरएफआइडी कार्ड प्राप्त करने के बाद माता वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हो चुके थे। कटड़ा के प्रमुख बाजारों, पंजीकरण केंद्रों और यात्रा मार्ग पर दिनभर श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही।

श्रद्धालुओं में रक्षाबंधन को लेकर उत्साह

श्रद्धालुओं में रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित मां के दर्शन के लिए पहुंचे। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु लगातार मां के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। वहीं, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क नजर आईं।

श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना

पर्व और आगामी छुट्टियों के चलते आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। 