Vaishno Devi Yatra: ठंडी हवाओं के बीच मां वैष्णो देवी की यात्रा, बैटरी कार मार्ग खुला, श्रद्धालुओं का जोश बरकरार

जागरण संवाददाता, कटड़ा। ठंडी हवाओं और बीच-बीच में हुई हल्की बारिश के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा शुक्रवार को उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी रही। यात्रा के सभी प्रमुख मार्ग सुचारू रहने से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिली। बैटरी कार मार्ग भी खुला रहा, जिससे श्रद्धालुओं को बैटरी कार के साथ-साथ घोड़ा, पिट्ठू और पालकी आदि सेवाओं का लाभ मिलता रहा।



हालांकि, त्रिकूट पर्वत पर बादलों के जमघट के कारण हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित रही। बीच-बीच में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध हुई, लेकिन अधिकांश समय इसे मौसम के कारण स्थगित रखना पड़ा।

ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश स्वतंत्रता दिवस सहित अन्य त्योहारों के चलते मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके चलते भवन परिसर से लेकर यात्रा मार्ग और आधार शिविर कटड़ा तक श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी हुई है।

शुक्रवार को यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनके उत्साह और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। यात्रा मार्ग पर जवान तैनात रहे यात्रा मार्ग पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी एवं जवान तैनात रहे और यात्रा व्यवस्था की लगातार निगरानी करते रहे। श्रद्धालुओं से भी सावधानी बरतने तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है, ताकि यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनी रहे।