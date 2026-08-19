Vaishno Devi Yatra: बारिश के बीच मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी, बैटरी कार मार्ग बंद; हेलीकॉप्टर सेवा भी थमी

जगारण संवाददाता, कटड़ा। खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा बुधवार को पारंपरिक मार्ग से सुचारू रूप से जारी रही। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का सामना करना पड़ा। बारिश से बचने के लिए श्रद्धालु मार्ग पर बनाए गए आश्रय स्थलों में कुछ देर विश्राम करने के बाद जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते रहे।



लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैटरी कार मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया।

मार्ग के कुछ हिस्सों में पहाड़ी से कंकड़-पत्थर और मलबा गिरने के साथ कीचड़ जमा होने की सूचना मिली। इसके बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए इस मार्ग को बंद कर दिया गया। मार्ग की सफाई और स्थिति को सामान्य करने के लिए सफाई कर्मचारियों के साथ आपदा प्रबंधन दल के जवान लगातार काम में जुटे हुए हैं।

हेलीकॉप्टर सेवा भी स्थगित वहीं, खराब मौसम के कारण बुधवार को हेलीकॉप्टर सेवा भी स्थगित रही। हालांकि पारंपरिक मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को घोड़ा, पिट्ठू और पालकी जैसी सेवाएं उपलब्ध होती रहीं। श्राइन बोर्ड, आपदा प्रबंधन दल, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर तैनात रहकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

स्थानीय प्रशासन की श्रद्धालुओं से अपील श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करें तथा प्रशासन और श्राइन बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

12 हजार भक्तों ने कराया पंजीकरण बुधवार को दोपहर तीन बजे तक करीब 12 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे, जबकि श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी था। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में मां के दर्शनों को लेकर उत्साह बना हुआ है और वे परिवार व मित्रों के साथ जय माता दी के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ रहे हैं।